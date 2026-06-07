Ram Charan के बॉडीगार्ड केविन कुंटा ने 'पेड्डी' के सॉन्ग पर किया डांस, 4 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं वायरल वीडियो

Ram Charan Bodyguard Dance Video: राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' सिनेमाघरों में लगी है. साउथ स्टार के बॉडीगार्ड केविन कुंटा ने फिल्म के गाने पर धमाकेदार डांस किया है. उनका वीडियो वायरल हो रहा है.

केविन कुंटा ने धमाकेदार डांस किया है.

साउथ सिनेमा के चर्चित सितारे राम चरण (Ram Charan) इन दिनों अपनी फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) को लेकर लोगों के बीच छाए हुए हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' की रिलीज के बीच उनके बॉडीगार्ड केविन कुंटा (Kevin Kunta) लगातार लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. वह एक्टर के साथ साए की तरह नजर आते हैं. फिलहाल, केविन कुंटा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वह राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' के गाने पर धमाकेदार डांस करते नजर आ रहे हैं. केविन कुंटा का वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है और इसको 4 मिलियन से ज्यादा मिल चुके हैं.

केविन कुंटा ने किया धमाकेदार डांस

साउथ एक्टर राम चरण के बॉडीगार्ड केविन कुंटा ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. वह इस वीडियो में अपने बॉस की फिल्म 'पेड्डी' के गाने 'चिकरी चिकरी' पर डांस करते नजर आ रहे हैं. केविन कुंटा ने राम चरण की तरह हाथ में बैट लेकर उनका हुक स्टेप किया है. उनका गाना काफी पसंद किया जा रहा है. खबर लिखे जाने तक इस गाने के वीडियो को 4 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं. केविन कुंटा ने इस वीडियो के साथ लिखा है, 'ये एक स्पेशल वीडियो है. ये भारत में जमा किए गए सभी फंडे और फिल्म पेड्डी को डेडिकेटेड है.'

केविन कुंटा हैं फाइटर

केविन कुंटा के बारे में बात करें तो उनका असली नाम अब्दू सोवे है और वह गाम्बिया के रहने वाले हैं. वह अफ्रीक के एक प्रोफेशनल (एमएमए) फाइटर हैं. वह साउथ एक्टर राम चरण के साथ बीत 3 साल से हैं. केविन कुंटा का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें फिल्म 'पेड्डी' के प्रमोशन के दौरान रामचरण की तरफ बढ़ रहे एक फैन को उन्होंने काफी तेजी से एक हाथ से उठाकर दूर कर दिया था. इस वीडियो के वायरल होन के बाद केविन कुंटा काफी चर्चा में आ गए थे. बताते चलें कि केविन कुंटा की सोशल मीडिया की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. उनके वीडियोज तेजी से वायरल हो जाते हैं.

फिल्म 'पेड्डी' को मिल रहा है अच्छा रिस्पॉन्स

राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. इस फिल्म ने रविवार को 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. जबकि राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' के सामने सिनेमाघरों में बॉलीवुड स्टार वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' और साउथ स्टार मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' लगी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.