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Ramayana: रणबीर कपूर को नहीं दिया भाव... Sushant Singh Rajput को राम बनाने में तुले फैंस, जमाने के सामने मारा ये ताना

Ramayana Sushant Singh Rajput Image as Ram goes viral: सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत की एक तस्वर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में सुशांत सिंह राजपूत भगवान राम के अवतार में नजर आ रहे हैं. ये तस्वीर देखकर रणवीर कपूर, सनी देओल, साई पल्लवी और यश को भी सदमा लग जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 4, 2026 2:18 PM IST

Ramayana: रणबीर कपूर को नहीं दिया भाव... Sushant Singh Rajput को राम बनाने में तुले फैंस, जमाने के सामने मारा ये ताना
Sushant Singh Rajput को राम बनाने में तुले फैंस

Ramayana Sushant Singh Rajput Image as Ram goes viral: नितिश तिवारी ने रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) को राम बनाकर हंगामा मचा दिया है. बॉलीवुड की इस मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का टीजर रिलीज हो चुका है. टीजर सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है. एक तरफ रणबीर कपूर के फैंस को उनका लुक बहुत पसंद आ रहा है. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि रणबीर कपूर को राम के तौर पर देख ही नहीं पा रहे हैं. इन लोगों का कहना है कि फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर की जगह किसी और सितारे को राम बनाया जाना चाहिए. हाल ये हो चुका है कि अब तो लोगों ने फिल्म 'रामायण' के लिए नए राम के नाम भी सुझाने शुरू कर दिए हैं. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का आता है. सुशांत सिंह राजपूत भले ही दुनिया को छोड़कर चले गए हों लेकिन फैंस आज भी उनको भुला नहीं पाए हैं. सोशल मीडिया पर इस समय फिल्म 'रामायण' की एक तस्वीर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में फैंस ने रणबीर कपूर की जगह सुशांत सिंह राजपूत को ही राम बना दिया है. इस तस्वीर को AI की मदद से बनाया गया है.

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सुशांत सिंह राजपूत की फोटो देखकर फैंस ने दिया क्या रिएक्शन?

AI से बनी इस तस्वीर में सुशांत सिंह राजपूत का लुक भी नीला नजर आ रहा है. सुशांत सिंह राजपूत की ये तस्वीर सामने आते ही फैंस के बीच बवाल खड़ा हो गया है. लोग कहने लगे हैं कि अगर सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते तो वही राम बनाए जाते. राम के लुक में रणबीर कपूर जंच नहीं रहे हैं. लोग तो ये तक बोल रहे हैं कि पूरे बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के अलावा कोई और राम बनने के लायक ही नहीं है. अगर गलती से फिल्म 'रामायण' की कास्ट ने ये फोटो देख ली तो उनको भी सदमा लग जाएगा.

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सुशांत सिंह राजपूत कर रहे होते बॉलीवुड पर राज

फैंस का कहना है कि अगर गलती से भी सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते तो वो बॉलीवुड पर राज कर रहे होते. सुशांत सिंह राजपूत ने आते ही बॉलीवुड की दुनिया को हिलाकर रख दिया था. सुशांत सिंह राजपूत के बाद अब बॉलीवुड को आदित्य धर से भी डर लग रहा है. हाल ही में राम गोपाल वर्मा ने खुलासा किया था कि आदित्य धर से बॉलीवुड डर गया है. तभी तो कोई भी धुरंधर 2 के हिट होने के बाद भी बात नहीं कर रहा है. हालांकि अब सबको धुरंधर जैसी ही फिल्म बनानी है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Ramayana Ranbir Kapoor Sai Pallavi Sushant Singh Rajput