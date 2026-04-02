Ramayana का टीजर देखते ही सिनेमाघरों में लगे 'जय श्री राम' के नारे, हनुमान के भक्तों ने काटा गदर

Fans sloganeered Jai Shri Ram after releasing Ramayana Teaser: रणवीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल और यश की फिल्म रामायण का टीजर होते ही फैंस के बीच हंगामा मच गया. टीजर देखने के बाद लोग जोर जोर से 'जय श्री राम' के नारे लगाते दिखे.

Fans sloganeered Jai Shri Ram after releasing Ramayana Teaser: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का टीजर कुछ देर पहले ही रिलीज कर दिया गया है. फिल्म का टीजर अलग अलग शहरों में शान से रिलीज किया गया. इस दौरान मेकर्स ने मीडिया और स्टूडेंट्स को सिनेमाघरों में इनवाइट किया था. जैसे ही थिएटर्स में फिल्म 'रामायण' का टीजर रिलीज हुआ वैसे ही लोगों के बीच हंगामा मच गया. इस दौरान लोग फिल्म 'रामायण' का टीजर देखकर जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए. सोशल मीडिया पर फिल्म 'रामायण' के टीजर लॉन्च का ये वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल नितिश तिवारी ने हनुमान जयंति के मौके पर फिल्म 'रामायण' का टीजर रिलीज किया. ऐसे में जय श्री राम के नारे लगना कोई बड़ी बात नहीं है. आज लोग राम और हनुमान की पूजा रे में लगे हुए हैं. लोगों की ये भक्ति फिल्म 'रामायण' के टीजर लॉन्च के दौरान भी नजर आई. लोग फिल्म 'रामायण' के टीजर की खूब तारीफ कर रहे हैं.

फिल्म 'रामायण' के टीजर में क्यों मिली केवल रणबीर कपूर को जगह?

फिल्म 'रामायण' के टीजर में केवल रणबीर कपूर को ही जगह दी गई है. भगवान राम बनकर रणबीर कपूर अपनी जर्नी फैंस को दिखाते नजर आए. वहीं फिल्म 'रामायण' के मकर्स ने बाकी सितारों को टीजर में जगह नहीं दी है. हालांकि एक सीन में साई पल्लवी और रवि दुबे नजर आए हैं, लेकिन उनका चेहरा साफ नहीं है. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'रामायण' के मेकर्स एक एक करके सारे किरदारों के चेहरे से पर्दा हटाने वाले हैं. यही वजह है जो फिल्म 'रामायण' के टीजर में केवल राम नजर आए.

फिल्म 'रामायण' के मेकर्स से खफा हैं फैंस

बता दें फिल्म 'रामायण' का टीजर रिलीज होते ही फैंस मेकर्स से खफा हो गए हैं. फैंस का कहना है कि हनुमान जयंती के मौके पर सनी देओल का लुक क्यों रिवील नहीं किया गया है. फैंस जानना चाहते हैं कि हनुमान के तौर पर सनी देओल कैसे नजर आएंगे. हालांकि अभी के लिए सनी देओल के फैंस को थोड़ा इंतजार करना होगा. बता दें कि फिल्म 'रामायण' के दूसरे पार्ट में सनी देओल नजर आएंगे. सनी देओल का पहले पार्ट में एक केमियो होगा. ऐसे में सनी देओल ने फिल्म 'रामायण' के ज्यादा सीन्स की शूटिंग फिलहाल नहीं की है. बताया जा रहा है कि समय की कमी के चलते फिल्म 'रामायण' को सनी देओल ज्यादा समय भी नहीं दे पा रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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