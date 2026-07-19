google-preferred

Ramayana के ट्रेलर लॉन्च में भगवान राम ने छूए हनुमान के पैर, Sunny Deol ने दिया फैंस को सरप्राइज

Ranbir Kapoor touches Sunny Deol aka Hanuman feet During Ramayana Trailer Release: : रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. इस इवेंट में सनी देओल ने धमाकेदार एंट्री मारी. इस दौरान रणबीर कपूर ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से सनी देओल के फैंस खुशी के मारे झूम उठे.

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: July 19, 2026 7:31 AM IST
Ramayana के ट्रेलर लॉन्च में भगवान राम ने छूए हनुमान के पैर, Sunny Deol ने दिया फैंस को सरप्राइज

Ramayana Trailer Release

Ranbir Kapoor touches Sunny Deol aka Hanuman feet During Ramayana Trailer Release: रणबीर कपूर और साई पल्लवी की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' (Ramayana) इस समय लगातार सुर्खियों में बन हुई है. कुछ समय पहले ही फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है.

Ramayana के इस मशहूर एक्टर ने किया तलाक का ऐलान, शादी के 14 साल बाद टूटा रिश्ता; पोस्ट शेयर कर कही ये बात
Also Read

Ramayana के इस मशहूर एक्टर ने किया तलाक का ऐलान, शादी के 14 साल बाद टूटा रिश्ता; पोस्ट शेयर कर कही ये बात

ॉअनाउंसमेंट होने के बाद से लगातार चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि इसका बजट 4000 करोड़ रुपये है. मेकर्स इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज करने वाले हैं. फिल्म को साल 2026 और साल 2027 की दिवाली पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज डेट बताते हुए फैंस को खुश कर दिया है. आइए बताते हैं कि नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर कब रिलीज होगा.

फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा रिलीज

साल 2026 की मच-अवेटेड फिल्म 'रामायण' का टीजर रिलीज किया जा चुका है, जिसमें भगवान श्री राम (रणबीर कपूर) की झलक देखने को मिल चुकी है. इसके बाद फैंस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा उतावले हो गए. अब फिल्म के ट्रेलर रिलीज का इंतजार किया जा रहा था, जो खत्म होने वाला है. दरअसल, मेकर्स ने फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर की रिलीज डेट बता दी है. रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज किया जाएगा.

Ramayana Trailer Release Date: रणबीर कपूर की 'रामायण' के ट्रेलर की रिलीज डेट आउट, इस दिन लगेगा श्री राम का जयकारा
Also Read

Ramayana Trailer Release Date: रणबीर कपूर की 'रामायण' के ट्रेलर की रिलीज डेट आउट, इस दिन लगेगा श्री राम का जयकारा

एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

Hanuman Ansh Trailer: फिल्म 'हनुमान अंश' का ट्रेलर हुआ रिलीज, बड़े पर्दे पर दिखेंगे बाबा नीब करौरी के चमत्कार

Next Story

Hanuman Ansh Trailer: फिल्म 'हनुमान अंश' का ट्रेलर हुआ रिलीज, बड़े पर्दे पर दिखेंगे बाबा नीब करौरी के चमत्कार