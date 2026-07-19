Ramayana के ट्रेलर लॉन्च में भगवान राम ने छूए हनुमान के पैर, Sunny Deol ने दिया फैंस को सरप्राइज

Ranbir Kapoor touches Sunny Deol aka Hanuman feet During Ramayana Trailer Release: : रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. इस इवेंट में सनी देओल ने धमाकेदार एंट्री मारी. इस दौरान रणबीर कपूर ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से सनी देओल के फैंस खुशी के मारे झूम उठे.

Ramayana Trailer Release

Ranbir Kapoor touches Sunny Deol aka Hanuman feet During Ramayana Trailer Release: रणबीर कपूर और साई पल्लवी की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' (Ramayana) इस समय लगातार सुर्खियों में बन हुई है. कुछ समय पहले ही फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है.

ॉअनाउंसमेंट होने के बाद से लगातार चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि इसका बजट 4000 करोड़ रुपये है. मेकर्स इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज करने वाले हैं. फिल्म को साल 2026 और साल 2027 की दिवाली पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज डेट बताते हुए फैंस को खुश कर दिया है. आइए बताते हैं कि नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर कब रिलीज होगा.

फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा रिलीज

साल 2026 की मच-अवेटेड फिल्म 'रामायण' का टीजर रिलीज किया जा चुका है, जिसमें भगवान श्री राम (रणबीर कपूर) की झलक देखने को मिल चुकी है. इसके बाद फैंस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा उतावले हो गए. अब फिल्म के ट्रेलर रिलीज का इंतजार किया जा रहा था, जो खत्म होने वाला है. दरअसल, मेकर्स ने फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर की रिलीज डेट बता दी है. रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज किया जाएगा.

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