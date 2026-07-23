Ramayana Trailer: खत्म होने वाला है फैंस का इंतजार! 'रामायण' के ग्रैंड ट्रेलर रिलीज का टाइम-टेबल आउट, नोट कर लें तारीख

Ramayana Trailer: नितेश तिवारी की अवेटेड फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होने जा रहा है. सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में ग्रैंड प्रीमियर के बाद यह भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दस्तक देगा.

'रामायण' के ट्रेलर रिलीज का टाइम-टेबल आउट

बॉलीवुड की सबसे बड़ी और अवेटेड फिल्मों में से एक 'रामायण' का ट्रेलर अब बस कुछ ही घंटों में दर्शकों के सामने होगा. निर्देशक नितेश तिवारी की इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर फैंस का क्रेज पीक पर है. फिल्म का पहला आधिकारिक ट्रेलर 24 जुलाई को जारी किया जा रहा है, लेकिन भारत में डिजिटल रिलीज से पहले इसका एक ग्रैंड इंटरनेशनल शोकेस सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में होने जा रहा है. इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए लीड एक्टर रणबीर कपूर और यश, निर्माता नमित मल्होत्रा और निर्देशक नितेश तिवारी के साथ अमेरिका पहुंच चुके हैं.

SDCC के प्रतिष्ठित 'बॉलरूम 20' में 'रामायण' का एक विशेष पैनल आयोजित किया जा रहा है. इस सेशन के दौरान मेकर्स फिल्म के भव्य विजन, स्पेशल इफेक्ट्स और भारतीय पौराणिक इतिहास को ग्लोबल लेवल पर पेश करने की रणनीति पर चर्चा करेंगे. इसी इवेंट के दौरान कॉमिक-कॉन में मौजूद दर्शकों को फिल्म का एक्सक्लूसिव फुटेज और ट्रेलर सबसे पहले दिखाया जाएगा.

भारत में किस वक्त आएगा ट्रेलर?

इंटरनेशनल समय के अनुसार यह प्रेजेंटेशन 24 जुलाई की सुबह 3:15 से 4:15 बजे के बीच होगा. वहीं, भारतीय दर्शकों के लिए ट्रेलर कब जारी होगा, इसको लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका में ट्रेलर जारी होने के बाद सुबह 8 बजे तक इसे भारत में ऑनलाइन रिलीज कर दिया जाएगा. पीवीआर पिक्चर्स द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, ट्रेलर सुबह 10 बजे आधिकारिक तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और थिएटर्स में स्ट्रीम किया जाएगा. जिससे साफ पता चलता है कि मेकर्स ने 24 जुलाई की तारीख पर मुहर लगा दी है, लेकिन सटीक समय का ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है.

फिल्म के दमदार स्टारकास्ट

नितेश तिवारी की इस पौराणिक महागाथा 'रामायण' में भारतीय सिनेमा के कई दिग्गज कलाकार एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे, जिसमें भगवान राम के मुख्य किरदार में रणबीर कपूर, माता सीता के रूप में साई पल्लवी, रावण के शक्तिशाली रोल में यश, भगवान हनुमान के अवतार में सनी देओल, लक्ष्मण के रूप में रवि दुबे, राजा दशरथ के किरदार में अरुण गोविल, कैकेयी के रूप में लारा दत्ता, शूर्पणखा के रोल में रकुल प्रीत सिंह और मंदोदरी के किरदार में काजल अग्रवाल नजर आएंगी; इसके अलावा वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर जटायु के किरदार को अपनी आवाज देंगे. यह भव्य फिल्म दिवाली 2026 के खास मौके पर बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.