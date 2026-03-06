ENG हिन्दी
पापा रणबीर कपूर की गोद में IND vs ENG के मैच का मजा लेती दिखी नन्हीं राहा, आलिया भट्ट ने लुटाया प्यार

Raha, Ranbir Kapoor Alia Bhatt in India England T20 World Cup Semi-Final Match: सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट, राहा और रणबर कपूर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें ये फैमिली इंडिया इंग्लैंड के टी20 वर्ल्डकप सेमी फिनाले मैच का मजा लेते नजर आ रहे हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 6, 2026 9:09 AM IST

पापा रणबीर कपूर की गोद में IND vs ENG के मैच का मजा लेती दिखी नन्हीं राहा, आलिया भट्ट ने लुटाया प्यार
पापा रणबीर कपूर की गोद में IND vs ENG के मैच का मजा लेती दिखी नन्हीं राहा

Raha, Ranbir Kapoor Alia Bhatt in India England T20 World Cup Semi-Final Match: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में से एक हैं जिन्होंने काफी कम एज में अपना घर बसा लिया. आलिया भट्ट 32 की उम्र में राहा की मां बन चुकी हैं. ये वो उम्र है जब बॉलीवुड हसीनाएं शादी करने के बारे में सोचना शुरू करती हैं. आए दिन आलिया भट्ट अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में आ जाती हैं. इस समय भी हर कोई आलिया भट्ट, रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और उनकी बेटी राहा कपूर (Raha Kapoor) के बारे में बात कर रहा है. दरअसल बीते दिन ही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर राहा के साथ इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का टी20 वर्ल्डकप सेमी फिनाले मैच देखने पहुंचे थे. यहां पर बॉलीवुड के कई सितारे इंडियन टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए पहुंचे थे. इस लिस्ट में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का नाम भी शामिल है.

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ राहा ने मचाया धमाल

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर राहा के साथ बैठकर मैच का मजा लेते दिखे. इस दौरान आलिया भट्ट खूब मस्ती करती नजर आईं और रणबीर कपूर राहा को गोद में थामे दिखे. वहीं राहा भी मैच को देख देखकर तरह तरह के रिएक्शन दे रही थीं. अब राहा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ मैच देख रही राहा ने सबका दिल जीत लिया है. यही वजह है कि लोग आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी को क्यूट-क्यूट बोल रहे हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की भी तारीफ कर रहे हैं. लोग आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को परफेक्ट कपल बता रहे हैं. मैच देखते समय आलिया भट्ट और रणबीर कपूर टीम इंडिया की टीशर्ट पहने दिखे. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने मैच देखते हुए राहा का भी ख्याल रखा.

इस फिल्म में नजर आएंगी आलिया भट्ट

मां बनने के बाद भी आलिया भट्ट ने बॉलीवुड से किनारा नहीं किया है. हाल ही में आलिया भट्ट ने इंटरनेशनल मीडिया में हंगामा मचाया था. आलिया भट्ट लगातार काम कर रही हैं. जल्द ही आलिया भट्ट, शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' (Alpha) में नजर आएंगी. ये फिल्म सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' (Battle Of Galwan) के साथ 17 अप्रैल, 2026 को रिलीज होने वाली थी.हालांकि मेकर्स ने ऐसा होने से पहले ही फिल्म की रिलीज डेट को बदल डाला. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

Shivani Duksh

