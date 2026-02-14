ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Viral Entertainment News
  • अपने नन्हें फैन पर मेहरबान हुए राहा के पापा Ranbir Kapoor, रामायण के टीजर रिलीज होने से पहले कर डाला...

अपने नन्हें फैन पर मेहरबान हुए राहा के पापा Ranbir Kapoor, रामायण के टीजर रिलीज होने से पहले कर डाला ये काम

Ranbir Kapoor Viral Video: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर साल 2026 की मच-अवेटेड फिल्म 'रामायण' की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच रणबीर कपूर के एक वीडियो ने सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रख दिया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 14, 2026 2:28 PM IST

अपने नन्हें फैन पर मेहरबान हुए राहा के पापा Ranbir Kapoor, रामायण के टीजर रिलीज होने से पहले कर डाला ये काम
अपने नन्हें फैन पर मेहरबान हुए राहा के पापा Ranbir Kapoor

Ranbir Kapoor Viral Video: नितेश तिवारी की मल्टीस्टारर फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का टीजर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यही वजह है जो बीते कुछ समय से फिल्म 'रामायण' की कास्ट लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. बताया जा रहा है कि फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली पर रिलीज होगा वहीं दूसरा पार्ट 2027 में रिलीज किया जाना है. फिल्म में रणबीर कपूर राम और साई पल्लवी सीता के रोल में नजर आने वाली हैं. साउथ सुपरस्टार रावण बनेंगे. इसी बीच रणवीर कपूर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर की एक वीडियो तेजी से सुर्खियां बटोर रही है. इस वीडियो में रणबीर कपूर मीडिया के सामने जमकर पोज दे रहे हैं. वीडियो में रणबीर कपूर का अंदाज काफी बदला बदला नजर आ रहा है. जैसे ही रणबीर कपूर ने मीडिया के आगे पोज देने शुरू किए. वैसे ही भीड़ में उनको एक बच्चा नजर आया. इस बच्चे को रणबीर कपूर ने बिना देर किए अपनी गोद में ले लिया.

Also Read
रणबीर कपूर की 'रामायण' से लीक हो गई किरदारों की तस्वीरें? जानें वायरल फोटोज का सच

रणबीर कपूर ने छोटे फैन पर लुटाया प्यार

फिल्म 'रामायण' स्टार रणबीर कपूर ने इस बच्चे के साथ मीडिया को खूब पोज दिए. इतना ही नहीं इस दौरान रणबीर कपूर बच्चे को मीडिया के सामने देखने को बोलते नजर आए. रणबीर कपूर का ये अंदाज अब लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यही वजह है जो रणबीर कपूर की ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. फैंस का कहा है कि राहा के पापा और बच्चों के साथ भी डील करना अच्छे से जानते हैं.

Also Read
Love & War के सेट से लीक हुआ Ranbir Kapoor और Alia Bhatt लुक, तस्वीरें देख नेटजन्स बोले- 'बिल्कुल बेमेल...'

रणबीर कपूर हैं दुनिया के बेस्ट पापा

रणबीर कपूर की इस वीडियो ने फैंस का दिल जीत लिया है. लोग कह रहे हैं कि रणबीर कपूर दुनिया के बेस्ट पापा हैं. तभी तो रणबीर कपूर बच्चे के साथ इस तरह से खेलते नजर आए. फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि घर पर रणबीर कपूर राहा के साथ कैसे रहते होंगे. वैसे कई बार रणबीर कपूर मीडिया के सामने राहा पर प्यार लुटाते नजर आ चुके हैं. रणबीर कपूर की गोद मेंराहा अक्सर खेलती नजर आती हैं.

फिल्म 'रामायण' से है रणबीर कपूर को बहुत उम्मीदें

अब ये तो हर कोई जानता है कि फिल्म रामायण 2 हिस्सों में रिलीज होने वाली है. ऐसे में रणबीर कपूर को इस फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं. खबर है कि जल्द ही रणबीर कपूर की इस फिल्म का टीजर रिलीज होने को है. अब फैंस को रामायण के टीजर का बेसब्री से इंतजार है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Bollywood News Entertainment News Ramayana Ranbir Kapoor