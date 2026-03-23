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Dhurandhar 2 की बदल गई एंडिंग? परिवार से मिले जसकीरत सिंह रांगी! Video देख आ जाएंगे आंसू

Dhurandhar 2 के क्लाइमेक्स सीन थिएटर्स में लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया था. वहीं अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 'धुरंधर 2' की सैड एंडिंग को हैप्पी एंडिंग में बदल दिया गया है. हालांकि, ये वीडियो भी लोगों की आंख में आंसू ले आ रहा है. क्या आपने ये वीडियो देखा?

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 23, 2026 2:12 PM IST

Dhurandhar 2 की बदल गई एंडिंग? परिवार से मिले जसकीरत सिंह रांगी! Video देख आ जाएंगे आंसू
'धुरंधर 2' का बदल गया क्लाइमेक्स?

Ranveer Singh Dhurandhar 2 changed Ending?: रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) समेत कई सितारों से सजी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' (Dhurandhar 2) बॉक्स ऑफिस पर जमकर बवाल काट रही है. महज 4 दिनों में फिल्म ने कई धुरंधरों को धूल चटाते हुए उनके रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए हैं. हालांकि, इस बीच फिल्म कमाई के साथ-साथ अपने एक वीडियो को लेकर भी चर्चा में बनी हुई है. 'धुरंधर 2' का जो सीन इंटरनेट पर सबका ध्यान खींच रहा है, वो है इसका क्लाइमेक्स जिसकी रुलाने वाली एंडिंग देखने के बाद लोग काफी दुखी थी, लेकिन अब इसका क्लाइमेक्स (Dhurandhar 2 Climax) बदल गया है और जसकीरत की कहानी की हैप्पी एंडिंग दिखाई गई है.

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Dhurandhar 2 के क्लाइमेक्स में हुआ बदलाव?

दरअसल, 'धुरंधर 2' के क्लाइमेक्स में जसकीरत सिंह रांगी (रणवीर सिंह) अपने परिवार से मिलने पंजाब तो जाता है, लेकिन वह अपनी मां और बहन को सिर्फ दूर से देखता है और बिना मिले ही वहां से चला जाता है. फिल्म की ऐसी एंडिंग देख दर्शकों की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बीच अब एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फिल्म का क्लाइमेक्स बदला हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि, इसमें जसकीरत की कहानी की हैप्पी एडिंग कर दी गई है. आईए जानते हैं इस वीडियो का सच क्या है.

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क्या है 'धुरंधर 2' की हैप्पी एडिंग का सच?

गौरतलब है कि, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे 'धुरंधर 2' के क्लाइमेक्स की हैप्पी एडिंग वाला वीडियो AI जनरेटेड वीडियो है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस क्लिप में दिखाया गया है कि, जसकीरत (रणवीर सिंह) को आखिरकार वो खुशियां मिल जाती हैं, जिसका फैंस को इंतजार था. वीडियो में वो अपने परिवार से गले मिलता है. फोटो क्लिक करवाता है और खुशी-खुशी फिल्म का अंत होता है. इस वीडियो को अंकित अरोड़ा नाम के एक AI आर्टिस्ट ने बनाया है. जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Viral Video) के हैप्पी एडिंग वाले क्लाइमेक्स वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर नेटिजन्स के बीच बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इस वीडियो को देखकर बेहद खुश हैं, तो कुछ का मानना है कि, इससे फिल्म का असली मिजाज खराब हो गया है. इस पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'यह सिर्फ जस्सी के लिए नहीं था, हम सबको ही जख्म भरने के लिए इस तरह की क्लोजर की जरूरत थी.' तो वहीं दूसरे ने लिखा, 'पर यह सच नहं है. उसने देश के लिए अपनी पहचान कुर्बान कर दी...अगर ऐसा होता तो यह यशराज फिल्मों जैसा फिल्मी अंत हो जाता.' तो वहीं एक यूजर का कहना है कि, 'कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत लगती हैं.'

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Dhurandhar 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आपको बता दें कि, 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' छप्पर फाड़कर कमाई कर रही है. फिल्म ने 4 दिनों में ही 454.12 करोड़ का शानदार कलेक्शन कर हर किसी को हैरान कर दिया है. वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि, फिल्म 5वें दिन 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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