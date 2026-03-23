Dhurandhar 2 के रिलीज होने के बाद खौफ में पाकिस्तानी सरकार, पड़ोसी देश से वायरल हुआ ये वीडियो!...

Pakistan Lyari Video: फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज होने के बाद पाकिस्तान के ल्यारी में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का बॉक्स ऑफिस पर जलजला देखने को मिल रहा है. ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म 'धुरंधर 2' ने ये जादुई आंकड़ा सिर्फ 5 दिनों में छू लिया है. इससे फिल्म के क्रेज का अंदाजा लगाय जा सकता है. रणवीर सिंह की फिल्म का जितना भारत समेत अन्य देशों में क्रेज देखने को मिल रहा है, उतना ही पाकिस्तान में खौफ देखने को मिल रहा है. पड़ोसी देश से वायरल हो रहे एक वीडियो इस बात का सबूत मिल रहा है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज होने के बाद पाकिस्तान के ल्यारी में अलग ही मुहिम चल रही है. आइए जानते हैं कि पड़ोसी देश किस बात से घबराया हुआ है.

फिल्म 'धुरंधर 2' के आने के बाद हाई अलर्ट मोड में है पाकिस्तान

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज हुई थी. इस फिल्म के आने के बाद पाकिस्तान के ल्यारी इलाके में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है. दरअसल, फिल्म 'धुरंधर 2' में दिखाया गया है कि भारतीय जासूस ने किस तरह से पाकिस्तान में ऑपरेशन किया है और उनके होश उड़ दिए है. फिल्म के आने के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है और तेजी से चेकिंग हो रही है. किसी भी संदिग्ध की तलाशी की जा रही है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की पुलिस सड़क किनारे सो रहे लोगों को उठाकर उनकी पहचान पता कर रहे हैं. इससे पता चल रहा है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान डर के माहौल में जी रहा है.

फिल्म 'धुरंधर 2' से घबराया पाकिस्तान

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर 2' में दिखाया गया है कि भारत का जसकीरत सिंह रंगी पाकिस्तान जासूस बनकर जाता है. इसके बाद वह हमजा अल मजारी के नाम से रहता है और ल्यारी में राज करता है. इसके बाद वह पाकिस्तान की हालत खराब कर देता है. फिल्म 'धुरंधर 2' में ये भी दिखाया जाता है कि पाकिस्तान सरकार और आर्मी किस तरह से आतंकवादियों के साथ मिलकर अनैतिक काम करती है. इस फिल्म के रिलीज होने के बाद पड़ोसी देश की नींद उड़ी हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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