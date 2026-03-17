Dhurandhar 2 से लीक हुए रणवीर सिंह के नए लुक ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका? जानें वायरल फोटो का सच...

Ranveer Singh Dhurandhar 2 Leaked Photo: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर बज बना हुआ है. वहीं, इस फिल्म से एक्टर के नए लुक की तस्वीर वायरल हो रही है. आइए जानते हैं कि इसका सच क्या है.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) चर्चा में बनी हुई है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म को देखने के लिए लोग एक्साइटेड हो रहे हैं और आने वाला गुरुवार का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म की एडवांस बुकिंग हो रही है और इसमें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर को रणवीर सिंह और एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी नजर आ रहे हैं. ये फोटो लोगों का ध्यान खींच रही है. इस तस्वीर को धुरंधर 2 का बताया जा रहा है. आइए जानते हैं कि इस वायरल फोटो की सच्चाई क्या है.

एआई से बनाई गई रणवीर सिंह की फोटो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वायरल फोटो में देखा जा सकता है कि रणवीर सिंह की सिख पगड़ी में नजर आ रहे हैं और वेडिंग सेरेमनी के लिए बैठे हैं. उनके साथ दुल्हन के लुक में एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी दिखाई दे रही हैं. इस तस्वीर वायरल होते ही कयासबाजी होने लगी ये फिल्म 'धुरंधर 2' से जुड़ी है लेकिन इसकी सच्चाई और ही है. दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रणवीर सिंह की फोटो एआई जेनरेटड है. इस तस्वीर को शेयर करने के साथ ही लिखा गया है, 'मेरे हसबैंड थे, कैप्टन जसकीरत सिंह रंगी. नौशेरा सेक्टर के अंबुस में शहीद हुए थे.' इसके साथ ही बताया गया है कि ये फोटो एआई से बनाई गई है. फिलहाल, इस एआई जेनरेटेड फोटो पर जमकर कमेंट आ रहे हैं.

फिल्म 'धुरंधर 2' ने एडवांस बुकिंग में की बंपर कमाई

बताते चलें कि बीती 7 मार्च को फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर रिलीज किया गया था. फिल्म का ट्रेलर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमजा अल मजारी (रणवीर सिंह) की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाएगी. फिल्म 'धुरंधर 2' में दिखाया जाएगा कि किस तरह से जसकीरत सिंह रंगी जासूस हमजा अल मजारी बना और पाकिस्तान जाने का उसका मकसद क्या है. फिल्म 'धुरंधर' की कहानी जहां पर रुकी थी उसके आगे स्टोरी जानने के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं. मेकर्स ने फिल्म 'धुरंधर 2' की 19 मार्च को रिलीज से पहले 18 मार्च को पेड प्रीव्यू शोज रखे हैं. फिल्म की एडवांस बुकिंग की बात करें तो पेड प्रीव्यू, ओपनिंग डे और ओवरसीज मार्केट में 135 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन हो चुका है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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