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दूसरी बार पिता बनने वाले हैं रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण की प्रेग्नेंसी की खबर के बाद पहली बार स्पॉट हुए Dhurandhar 2 एक्टर

Ranveer Singh जल्द ही दूसरी बार पिता बनने वाले हैं. हाल ही में एक्टर ने ये खुशखबरी फैंस के साथ साझा की थी, वहीं अब इस न्यूज के बाद एक्टर को पहली बार पब्लिकली स्पॉट किया गया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 21, 2026 9:06 PM IST

दूसरी बार पिता बनने वाले हैं रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण की प्रेग्नेंसी की खबर के बाद पहली बार स्पॉट हुए Dhurandhar 2 एक्टर
दीपिका पादुकोण की सेकंड प्रेग्नेंसी न्यूज के बाद पहली स्पॉट हुए रणवीर सिंह

Ranveer Singh Viral Video: 'धुरंधर 2' स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस और उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने दूसरी बार मां बनने वाली हैं. हाल ही में कपल ने अपनी इस खुशी को फैंस के साथ शेयर किया था. दीपिका के सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद से ही हर कोई रणवीर सिंह की एक झलक पाने को बेताब था. हालांकि, अब एक्टर के चाहने वालों का ये इंतजार खत्म हुआ क्योंकि, दीपिका की गुड न्यूज के बाद पहली बार धुरंधर स्टार को पब्लिकली स्पॉट किया गया है और उनके चेहरे पर डैडी-टू-बी वाली मुस्कान साफ-साफ देखने को मिल रही है.

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रणवीर के चेहरे पर दिखा डैडी-टू-बी का ग्लो

दीपिका पादुकोण की सेकंड प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट के बाद पहली बार रणवीर सिंह (Ranveer Singh Video) को मुंबई में पब्लिकली स्पॉट किया गया. सामने आए वीडियो में एक्टर को एक पब्लिक प्लेस से बाहर आते हुए देखा जा सकता है. रेड टी-शर्ट और जीन्स में एक्टर का लुक काफी टैशिंग लग रहा था. एक्टर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दूसरी बार पिता बनने की खुशी और ग्लो दोनों ही रणवीर के चेहरे पर साफ झलक रहा है.

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कब और कहां हुई थी दीपिका-रणवीर की मुलाकात?

आपको बता दें कि, रणवीर सिंह (Ranveer Singh Viral Video) और दीपिका पादुकोण की पहली मुलाकात साल 2012 में हुई थी. रणवीर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि, एक अवॉर्ड शो के दौरान वो दीपिका से सिंगापुर या मकाऊ में मिले थे. हालांकि, दोनों के बीच प्यार की शुरुआत साल 2013 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' के सेट पर हुई थी.

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कब हुई थी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी?

कुछ सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने नवंबर 2018 को इटली के लेक कोमो में शादी की थी. उन्होंने कोंकणी और सिंधी रीति-रिवाजों के साथ एक-दूसरे को सात जन्मों के लिए अपना साथी माना था. शादी के करीब 5 साल बाद 8 सितंबर 2024 को कपल ने अपने पहले बच्चे का वेलकम किया था, जिसका नाम 'दुआ' पादुकोण सिंह है.

वहीं अब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं. 19 अप्रैल 2026 को दोनों ने अपनी इस खुशी को फैंस के साथ शेयर किया. इस खबर का सामने आने के बाद से ही स्टार्स के फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी और इंटरनेट पर सेलेब्स से लेकर फैंस तक ने बधाइयां देनी शुरू कर दी.

प्रेग्नेंसी में भी काम कर रही हैं दीपिका पादुकोण

वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह 'धुरंधर 2' की जबरदस्त सफलता को एंजॉय कर रहे हैं. 19 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस मूवी ने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए और इसी के साथ ये भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन गई. अब इसकी नजर अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' के रिकॉर्ड पर बनी हुई है. वहीं अगर बात करें दीपिका पादुकोण की तो इन दिनों अल्लू अर्जुन की फिल्म 'राका' और शाहरुख खान की मूवी 'किंग' की शूटिंग में बिजी हैं और हैरानी की बात तो ये है कि एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी के बीच भी अपना काम जारी रखा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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