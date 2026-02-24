ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Viral Entertainment News
  • रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा जिस होटल में कर रहे शादी, उसके रूम का एक दिन का है इतना किराया...

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा जिस होटल में कर रहे शादी, उसके रूम का एक दिन का है इतना किराया

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding: साउथ स्टार्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए हैं. आइए जानते हैं कि किस होटल में शादी हो रही है और उसका किराया कितना है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 24, 2026 1:06 PM IST

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा जिस होटल में कर रहे शादी, उसके रूम का एक दिन का है इतना किराया
रश्मिका और विजय की शादी को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की शादी होने वाली है और इसकी रस्में शुरू हो गई हैं और इसकी झलक सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है. दोनों की शादी को लेकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी से जुड़े अपेडट लगातार आ रहे हैं. ये कपल उदयपुर के आईटीसी ग्रुप के मोमेंटोस एकाया होटल में सात फेरे लेने वाला है. आइए जानते हैं कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा जिस होटल में शादी कर रहे हैं, उसका एक दिन का कितना किराया है.

Also Read
शुरू हुई विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की रस्में! शाही डिनर की इनसाइड तस्वीरें आई सामने, मेन्यू में क्या-क्या था?

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के वेडिंग होटल का किराया

राजस्थान का उदयपपुर शादी के लिए सेलिब्रिटीज की पसंद रहता है. अब रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का गवाह उदयपुर का लग्जरी होटल मोमेंटोस एकाया बनेगा. कपल की फैमिली और करीबी लोग इस होटल में पहुंच चुके हैं और वेडिंग फंक्शन भी स्टार्ट हो गए. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा जिस होटल में शादी कर रहे हैं और अगर आप वहां पर जाकर रुकना चाहते हैं तो एक रात का कितना किराया देना होगा? होटल की वेबसाइट के मुताबिक, चार लोगों के रुकने के लिए एक विला का किराया करीब 35499 रुपये है. वहीं, एक प्रीमियम सुइट का किराया करीब 71499 रुपये है. ये किराया टैक्स और फीस को छोड़कर है. बताते चलें कि ये होटल काफी लग्जरी है और यहां पर सुविधा की सभी चीजें मौजूद हैं. इसके साथ ही इसके आसपास का नजारा लोगों का मन मोह लेता है.

Also Read
सास-ससुर की कसौटी पर कितनी खरी उतरेंगी रश्मिका? विजय देवरकोंडा के पेरेंट्स ने बताया कैसी चाहिए बहू, वीडियो हो रहा वायरल

Also Read
बहू बनने से पहले रश्मिका मंदाना के सामने विजय के पेरेंट्स ने रखी थी ये शर्त, Viral Video से खुली पोल; सुनकर रह जाएंगे हैरान!

रश्मिका और विजय मार्च के पहले सप्ताह में देंगे वेडिंग रिसेप्शन

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि, दोनों ने कभी अपने रिश्ते को लेकर बात नहीं की. इस कपल की शादी की अटकलें तो काफी दिनों से लगाई जा रही थीं और फाइनली दोनों सात फेरे लेने जा रहे हैं. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी प्राइवेट सेरेमनी में होने जा रही है और इसमें परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ करीबी लोग शामिल होंगे. दोनों स्टार्स की शादी के दौरान सिक्योरिटी काफी टाइट है. बताया जा रहा है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा मार्च के पहले सप्ताह में वेडिंग रिस्पेशन देने वाले हैं. हालांकि, दोनों की तरफ से ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Entertainment News Entertainment News In Hindi Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda