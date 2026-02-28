Rashmika Mandanna ने शान से ससुराल में रखा अपना कदम, इस अंदाज में Vijay Deverakonda के साथ किया गृह प्रवेश

Rashmika Mandanna steps first time in Vijay Deverakonda house: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने शादी होते ही अपनी शानदार तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करके बवाल खड़ा कर दिया है. अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

Rashmika Mandanna steps for the first time into Vijay Deverakonda's house: देश की नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की आखिरकार शादी हो चुकी है. उदयपुर में बड़े ही धूमधाम से रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने सात फेरे ले लिए हैं. शादी की रस्में खत्म होते ही रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा उदयपुर से रवाना हो गए. सबसे पहले रश्मिका मंदाना और विजय ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. जिसके बाद रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अमित शाह से भी मिलने पहुंचे. मुलाकातों का सिलसिला खत्म करके रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपने घर पहुंच गए हैं. खबर आ रही है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपने सपनों के आशियाने में पूरे जश्न के साथ कदम रख लिए हैं. अब सोशल मीडिया पर रश्मिका मंदाना के गृह प्रवेश के समय की एक वीडियो वायरल हो रही है.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के फैंस के बीच मचा हंगामा

इस वीडियो में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक साथ घर में कार से उतरते नजर आ रहे हैं. रश्मिका मंदाना लाल रंग के आउटफिट मेंदिख रहे हैं और विजय देवरकोंडा का भी देसी अंदाज देखने को मिल रहा है. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की इस वीडियो ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो अपनी आंखों से रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का ये अवतार देख रहे हैं. जिस तरह से रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने फैंस की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, उस हिसाब से फैंस का इस तरह उत्साहित होना तो बनता है.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तस्वीरों ने मचाया बवाल

बता दें कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी होते ही शानदार तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की थीं. इन तस्वीरों के सामने आते ही बवाल मच गया था. इन तस्वीरों में पहली बार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का ऐसा रोमांटिक अंदाज देखने को मिला. अब तक लोगों ने रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को केवल फिल्मों में ही रोमांस करते देखा था. शादी के दौरान रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा दोनों ही काफी इमोशनल हो गए थे. अब किसी की सालों पुरानी तपस्या पूरी हो जाए तो आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का ये हाल देखकर उनके फैंस का भी दिल भर आया था. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

