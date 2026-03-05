ENG हिन्दी
शादी होते ही विजय देवरकोंडा ने किसे दिखाया 'अर्जुन रेड्डी' का रौद्र अवतार, बीवी को घूरने वाले की आई शामत

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Reception: हाल ही में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन का एक वीडिय वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रश्मिका मंदाना को घूरने वाले की विजय देवरकोंडा ने हालत खराब कर दी.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 5, 2026 12:57 PM IST

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Reception: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda) ऑफिशियली एक दूसरे के हो चुके हैं. अब विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को फैंस के साथ लुकाछिपी का खेल खेलने की जरूरत नहीं है. बीती रात ही विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने हाथों में हाथ डालकर अपनी रिसेप्शन पार्टी में एंट्री की थी. अब भी इन दोनों की इस पार्टी की तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रही हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी ही शादी के रिसेप्शन में विजय देवरकोंडा ने जमाने को अर्जुन रेड्डी का अवतार दिखा डाला है. रश्मिका मंदाना के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से विजय देवरकोंडा का खून खौल गया. यहां मजेदार बात ये है कि विजय देवरकोंडा का ये रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया. दरअसल शादी के रिसेप्शन में जाते समय विजय देवरकोंडा ने अपने फैंस और मीडिया से मुलाकात की. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के साथ देखते ही हंगामा मच गया.

विजय देवरकोंडा का क्यों खौला खून

लोगों ने विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को चारों तरफ से घेर लिया. ऐसे में विजय देवरकोंडा अचानक ही रश्मिका मंदाना के बॉडीगार्ड बन गए. पहले तो विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना को अपनी बाहों में भर लिया. जिसके बाद वो एक आदमी से रश्मिका मंदाना की तरफ से नजर हटाने को कहते दिखे. विजय देवरकोंडा को महसूस हुआ कि कोई शख्स रश्मिका मंदाना को घूर रहा है. बस फि क्या था... विजय देवरकोंडा के अंदर का अर्जुन रेड्डी बाहर आ गया और उन्होंने रश्मिका मंदाना के सामने इस शख्स की फटकार लगा दी. अब विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना से ये बोल रहे फैंस

लोगों का कहना है कि विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना को लेकर बहुत पजेसिव हैं. आगे चलकर विजय देवरकोंडा एक परफेक्ट पति साबित होंगे. वहीं मीडिया के सामने रश्मिका मंदाना आराम से खड़े होकर मुस्कुराती नजर आईं. इस वीडियो को देखकर पता चलता है कि विजय देवरकोंडा अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं. ये वीडियो सामने आने के बाद लोग विजय देवरकोंडा को छेड़ रहे हैं. फैंस पूछ रहे हैं कि पर्दे पर रश्मिका मंदाना को किसी और की बाहों में देखकर विजय देवरकोंडा का क्या हाल होगा. अब ये तो हर किसी को पता है कि अपने प्रोफेशन के चलते रश्मिका मंदाना को बहुत से स्टार्स के साथ काम करना पड़ेगा. तब विजय देवरकोंडा क्या करेंगे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

