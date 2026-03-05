ENG हिन्दी
Rashmika Mandanna- Vijay Deverakonda के रिसेप्शन में नंगे पैर क्या कर रहा था साउथ का ये सुपरस्टार, वजह जानकर लगेगा सदमा

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Reception: सोशल मीडिया पर साउथ के एक सुपरस्टार की वीडियो वायरल हो रही है जो कि बीते दिन रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में पहुंचा था.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 5, 2026 9:59 AM IST

Ram Charan makes a grand entry barefoot in Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Reception: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी ने इस समय सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है. लगातार इनदोनों की शादी की तस्वीरें फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने शादी की तस्वीरें शेयर करके बवाल मचा दिया था. बीती रात ही विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda) ने हैदराबाद में एक शानदार रिसेप्शन पार्टी दी थी. इस रिसेप्शन में साउथ जगत के कई जानेमाने सितारे पहुंचे थे. अल्लू अर्जुन से लेकर रवि तेजा ने विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को शादी की बधाई दी. इसी बीच साउथ का एक सुपरस्टार लगातार लाइमलाइट बटोर रहा है. दरअसल हाल ही में इस स्टार को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के रिसेप्शन में नंगे पैर एंट्री करते हुए देखा गया है. यहां हम बात कर रहे हैं साउथ सिनेमा को ऑसेकर दिलाने वाले एक्टर राम चरण की जो कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के रिसेप्शन में पत्नी के साथ पहुंच थे.

राम चरण ने क्यों नहीं पहने जूते?

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के रिसेप्शन में राम चरण ने बिना जूते पहने एंट्री की. हालांकि वैसे वो काले रंग के कपड़ों में नजर आए. अब फैंस सोच रह हैं कि क्या विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के रिसेप्शन में राम चरण जूता पहनकर आना भूल गए हैं. अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गलत हैं. दरअसल राम चरण के जूता पहनने की एक खास वजह है. अगर आप ध्याने राम चरण को देखेंगे तो सिर से लेकर पांव तक काले रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. राम चरण अयप्पा दीक्षा का पालन कर रहे हैं, जो कि 41 दिनों तक चलता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दीक्षा के दौरान इंसान को कुछ रूल्स फॉलो करे पड़ते हैं. काले कपड़े पहनना और नंगे पैर रहना इनमें से ही एक है.

राम चरण ने जीता फैंस का दिल

अब सोशल मीडिया पर राम चरण की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. फैंस राम चरण की जमकर तारीफ कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि एक सुपरस्टार होने के बाद भी राम चरण कितने धार्मिक हैं. राम चरण, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के रिसेप्शन में अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे. आते ही राम चरण ने विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को शानदार फूलों का गुलदस्ता दिया. फूलों को देखकर रश्मिका मंदाना काफी खुश हो गईं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

