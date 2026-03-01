ENG हिन्दी
शादी होते ही तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचे Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda, फैंस को दिया सरप्राइज

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda seek divine blessings at Tirupati Balaji: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी होते ही तिरुपति बालाजी के मंदिर जा पहुंचे हैं. यहां पर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने अपने फैंस को भी एक शानदार सरप्राइज दिया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 1, 2026 4:31 PM IST

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda seek divine blessings at Tirupati Balaji: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना साउथ के वो कपल बन चुके हैं जिनकी शादी पूरे देश के लिए चर्चा का विषय थी. शादी के बाद भी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda) लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं. हाल ही में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की थी. जिसके बाद विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने शादी के बाद अपने घर में पहली बार कदम रखा. इसी बीच विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने फिर से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. कुछ देर पहले ही विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को तिरुपति बालाजी के मंदिर में देखा गया है. शादी के बाद ये जोड़ा बालाजी के दर्शन करने पहुंचा था. इस दौरान विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना दोनों ही ट्विनिंग करते नजर आए. पहले तो विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने पूजा अर्चना की. जिसके बाद विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना मंदिर में अपने फैंस के साथ मुलाकात की.

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने बांटी फैंस को मिठाई

भारी भीड़ के बीच विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना खुद अपने फैंस को मिठाई बांटने पहुंच गए. इस दौरान विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी. हालांकि फैंस की वजह से विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की सिक्योरिटी की हालत खराब हो गई. अब विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. फैंस तारीफ कर रहे हैं कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बाद कैसे दान पुण्य कर रहे हैं.

अन्नदामन करवा रहे हैं विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना

आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी के अलावा विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना और भी कई मंदिरों में अन्नदानम करने वाले हैं. हाल ही में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने अपने फैंस को इस बात की जानकारी दी थी. तिरुपति बालाजी के मंदिर में विजय देवरकोंडा का देसी अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है. वहीं रश्मिका मंदाना की भी खूब तारीफ हो रही है. आपको बता दें आज यानी 1 मार्च को मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद ,चेन्नई और हैदराबाद जैसे 23 शहरों में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के नाम पर हजारों मिठाइयों के डिब्बे बांटे जा रहे हैं. इन डिब्बों के कवर को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने स्पेशल तरीके से डिजाइन करवाया है. ट्रक भर भरकर इन मिठाईयों को अलग अलग शहरों में भेजा गया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

