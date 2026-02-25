ENG हिन्दी
Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding: बड़ी खुशकिस्मत हैं रश्मिका... संगीत में सासूमां की तरफ से मिला होने वाली बहू को ये तोहफा

Rashmika Mandanna gets gift from Vijay Deverakonda's mother: साउथ के जानेमाने कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं. इसी बीच रश्मिका को उनकी सास की तरफ से एक शानदार तोहफा मिला है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 25, 2026 9:48 AM IST

Rashmika Mandanna gets gift from Vijay Deverakonda's mother: रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज्ज बना हुआ है. लोग बेसब्री से साउथ के इस कपल की शादी का इंतजार कर रहे हैं. बड़ी ही मिन्नतों के बाद वो दिन आया है जब सच में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी होगी. अब तक फैंस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को फिल्म में शादी करते देखकर ही खुश हो जाते थे. इसी बीच रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो संगीत की रस्म में रश्मिका मंदाना को एक शानदार तोहफा होने वाली सासूमां की तरफ से मिला है. जी हां,सही सुना आपने, बीती रात रश्मिका मंदाना की संगीत सेरेमनी का आयोजन किया गया था. अब दावा किया जा रहा है कि रश्मिका मंदाना को विजय देवकरकोंडा की मां ने रस्म के दौरान एक बेशकीमती तोहफा दिया है.

रश्मिका मंदाना को मिला ये तोहफा

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की मानें को रश्मिका मंदाना को उनकी सास ने खूबसूरत चूड़ियां तोहफे में दी हैं. इस खबर ने रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के फैंस के बीच हंगामा मचा दिया है. फैंस का कहना है कि रश्मिका मंदाना बहुत ही लकी हैं जो उनको इतनी अच्छी सास बनी है. बता दें कि शादी करने के लिए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपने परिवार के साथ उदयपुर पहुंच चुके हैं. बताया जा रहा है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 2 रीति रिवाजों के साथ सात फेरे लेने वाले हैं. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा तेलुगु और कोडवा स्टाइल में दूल्हा-दुल्हन बनने वाले हैं.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में पहुंचेंगे ये सितारे

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में शामिल होने के लिए सितारे जमा होने लग गए हैं. कुछ समय पहले ही निर्देशक थारुन भास्कर, आशिका रंगनाथ, राहुल रवींद्रन और ईशा रेब्बा को उदयपुर में देखा गया है. इसके अलावा स्टाइलिस्ट श्राव्या वर्मा भी इस शादी में धमाल मचाने के लिए पहुंच गई हैं. वहीं अंबानी परिवार भी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की खुशियों में शामिल होने वाला है. बताया जा रहा है कि शादी होते ही रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे. हैदराबाद में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी का रिसप्शन देने वाले हैं. बताया जा रहा है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी शादी के रिसेप्शन में बॉलीवुड और साउथ के दिग्गज कलाकारों को न्योता भेजा है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
