ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Viral Entertainment News
  • Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding: हल्दी की रस्म में खिलखिलाती दिखी होने वाली दुल्हन, धड़ल...

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding: हल्दी की रस्म में खिलखिलाती दिखी होने वाली दुल्हन, धड़ल्ले से वायरल हो रही है तस्वीर

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding Video Leaked: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की हल्दी की रस्म की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर को देखकर फैंस के बीच हंगामा मच गया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 26, 2026 8:59 AM IST

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding: हल्दी की रस्म में खिलखिलाती दिखी होने वाली दुल्हन, धड़ल्ले से वायरल हो रही है तस्वीर
Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding: हल्दी की रस्म में खिलखिलाती दिखी होने वाली दुल्हन

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding Leaked Photo: रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की शादी को लेकर हंगामा मचा हुआ है. शादी की कोई तस्वीर लीक न हो, इस बात का रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने पूरा ख्याल रखा था. शादी में सिक्योरिटी का भी पूरा ख्याल रखा गया था. बावजूद इसके रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की रस्मों की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इसी बीच एक तस्वीर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, इस तस्वीर में रश्मिका मंदाना अपनी हल्दी की रस्म को निभाती नजर आ रही हैं. तस्वीर थोड़ ब्लर है लेकिन तस्वीर में रश्मिका मंदाना को पहचाना जा सकता है. तस्वीर में रश्मिका मंदाना गोल्डन येलो कलर का आउटफिट पहने नजर आ रही हैं.

Also Read
विजय देवरकोंडा ने अनन्या पांडे के प्रपोजल को दिखाया था ठेंगा! नेशनल TV पर एक्ट्रेस को किया था रिजेक्ट? पुराना Video Viral

रश्मिका मंदाना का दिखा ऐसा अंदाज

रश्मिका मंदाना को देखकर लग रहा है जैसे किसी बात पर उनको हंसी आ रही है, रश्मिका मंदाना के साथ उनकी एक सहेली भी बैठी नजर आ रही है. रश्मिका मंदाना के साथ बैठी ये लड़की भी खूब बनठनकर आई है. वहीं रश्मिका मंदाना बहुत सादे लुक में नजर आईं. हल्दी की रस्म में रश्मिका मंदाना ने हैवी गोल्ड ज्वैलरी कैरी की है. रश्मिका मंदाना के इस अंदाज ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. फैंस को यकीन ही नहीं हो रहा है कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं.

Also Read
Virosh Wedding: विजय के लिए रश्मिका मंदाना बनीं 'श्रीवल्ली', संगीत सेरेमनी में दी ऐसी सरप्राइज परफॉर्मेंस; दूल्हे राजा हुए शॉक्ड!

रश्मिका मंदाना की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं फैंस

रश्मिका मंदाना की इस वायरल तस्वीर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. लोग लगातार रश्मिका मंदाना की तारीफ कर रहे हैं. फैंस पूछ रहे हैं कि रश्मिका मंदाना के साथ विजय देवरकोंडा क्यों नजर आ रहे हैं. आखिरकार विजय देवरकोंडा कहां हैं. वैसे भी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना दोनों ही फैंस की फिलिंग्स के साथ खेल रहे हैं. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी की रस्मों की तस्वीरें दिखाने के बाद भी कुछ नहीं दिखा रहे हैं. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन तस्वीरों के जरिए लोगों को केवल हिंट दे रहे हैं.

फैंस की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना

गौरतलब है कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही सेफ करके चलते हैं. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात नहीं करते. एक इंटरव्यू में विजय देवरकोंडा ने बताया था कि वो जब शादी करेंगे तो इसका ऐलान नहीं करेंगे. बस फैंस को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के हिंट मिलेंगे. विजय देवरकोंडा ने अपनी ये बात पूरी करके दिखा दी है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Entertainment News Rashmika Mandanna South News Vijay Deverakonda