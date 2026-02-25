संगीत सेरेमनी में Rashmika Mandanna और Vijay Deverakonda ने जमाने को दिखाई अपनी पूरी लव स्टोरी, वेन्यू से लीक हुई वीडियो

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding Video Leakd: जल्द ही दूल्हा दुल्हन बनने वाले विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के संगीत की एक वीडियो लीक हो गई है. इस वीडियो में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की लव स्टोरी साफ देखने को मिल रही है.

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding: रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की शादी इस समय चर्चा में बनी हुई है. कुछ समय पहले ही देश के प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ के इस कपल को शादी की बधाई दी है. इस दौरान पीएम मोदी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को शादी के सात फेरों का मतलब समझाते नजर आए. इसी बीच रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के वेन्यू से तस्वीरें और वीडियोज लीक होने लग गई हैं. इस समय सोशल मीडिया पर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की संगीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की संगीत सेरेमनी का नजारा साफ देखने को मिल रहा है. इस वीडियो में वेन्यू पर जगह-जगह रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की तस्वीरें लगी हैं. इन तस्वीरों के जरिए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की लव स्टोरी दिखाई गई है.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने दिखाए जिंदगी के अनदेखे पल

शादी में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी जिंदगी के वो पल शेयर किए जिनको कभी किसी ने नहीं देखा. वहीं वैन्यू में बैकग्राउंड में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की फिल्म गीता गोविंदम के गाने चल रहे हैं. बताया तो ये भी जा रहा है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी संगीत सेरेमनी में एक स्पेशल परफॉर्मेंद भी दी है. भले ही रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के वेन्यू से सामने आया ये वीडियो थोड़ा ब्लर है लेकिन फैंस का तो ये वीडियो देखते ही दिल खुश हो गया है. यही वजह है कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के लिए पहुंचे पंडित

आपको बता दें कुछ समय पहले ही रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के वेन्यू पर पंडितजी भी पहुंच गए हैं. ये वीडियो सामने आते ही फैंस के बीच बवाल मच गया. अब तो बस फैंस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को शादी के जोड़े में देखने के लिए तरस रहे हैं. बता दें कि धीरे धीरे मेहमान भी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंच रहे हैं. बताया जा रहा है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 2 अलग-अलग रीति-रिवाजों के साथ शादी करेंगे. शादी में साउथ से लेकर जापानीज कुजीन परोसा जाने वाला है. वहीं अंबानी परिवार भी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को बधाई देने के लिए उदयपुर पहुंच चुका है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

