Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding: जानिए क्या है Viosh Premier League? जिसने बनाया होने वाले दूल्हा-दुल्हन का दिन

Viosh Premier League in Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Wedding: सोशल मीडिया पर साउथ के जानेमाने कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने एक बार फिर से हंगामा मचा दिया है. शादी से पहले ये दोनों Viosh Premier League में धमाल मचाते नजर आए. चलिए जानते हैं कि Viosh Premier League क्या है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 24, 2026 7:22 PM IST

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding: जानिए क्या है Viosh Premier League? जिसने बनाया होने वाले दूल्हा-दुल्हन का दिन
Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding: जानिए क्या है Viosh Premier League?

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding: साउथ के जानेमाने कपल रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) इस समय लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने ऐलान किया है कि वो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. बीते काफी समय से इन दोनों की शादी की अफवाह उड़ रही थी. अब जाकर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने ये बात कुबूल कर ली है. अब रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा लगातार फैंस को अपनी शादी के अपडेट दे रहे हैं.रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की रस्में शुरू होने से पहले सभी मेहमान जमा हो चुके हैं. ऐसे में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा पहले अपनी थकान उतारने में लगे हुए हैं. बीती रात भी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने एक शानदार डिनर का आयोजन किया था. अब रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा Viosh Premier League की वजह से सुर्खियों में हैं.

आखिर क्या है Viosh Premier League?

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने फैंस को बताया है कि वो इस समय Viosh Premier League में व्यस्त चल रहे हैं. बता दें कि Viosh Premier League पूल वॉलीबॉल गेम है जिसमें मेहमानों को पूल में वॉलीबॉल खेलने का मौका मिलेगा. फैंस कयास लगा रहे हैं कि इस प्रीमियर लीग में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने क्रिकेट और गॉल्फ का भी आयोजन किया है. इन तस्वीरों के सामने आते ही रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के फैंस के बीच हंगामा मच गया है. फैंस दावा कर रहे हैं कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी बेहद खास होने वाली है.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में शामिल होगा अंबानी परिवार?

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में बेहद कम लोगों को न्योता भेजा गया है. बताया जा रहा है कि केवल 100 लोग ही इस शादी में शामिल हो सकेंगे. इसी बीच खबर आ रही है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में अंबानी परिवार भी पहुंचने वाला है. कहना गलत नहीं होगा कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी शादी को खास बाने की पूरी तैयारी कर रखी है. बता दें बीते कईसालों से रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. आज तक भी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने इस बात की भनक फैंस को नहीं लगने दी. शादी से चंद रोज पहले ही रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने माना है कि वो एक दूसरे के साथ हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
