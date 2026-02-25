जब नेशनल टीवी पर रंगे हाथों पकड़े गए Vijay Deverakonda, शर्म के मारे लाल हो गईं थीं Rashmika Mandanna

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Viral Video: फिल्म एनिमल के प्रमोशन के दौरान कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की पोल जमाने के सामने खुल गई थी. एक बार फिर से इन दोनों का ये वीडियो वायरल हो रहा है.

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding: रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. कुछ समय पहले ही साउथ के इस जाने-माने कपल ने जमाने के सामने अपने प्यार को स्वीकार किया है. इस दौरान रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी शादी की खबर पर भी मुहर लगा दी. इस समय रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की रस्मों का आगाज हो चुका है. दोनों लगातार अपनी शादी की हर एक डिटेल फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो उस जमाने का है जब फैंस ने नेशनल टीवी पर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की चोरी रंगे हाथ पकड़ ली थी. दरअसल फिल्म एनिमल के प्रमोशन के दौरान रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की पोल सबके सामने खुल गई थी.

शर्म के मारे पानी पानी हुईं रश्मिका मंदाना

रश्मिका मंदाना अपने कोस्टार रणबीर कपूर के साथ नंदमुरी बालकृष्णा के साथ स्टेज पर थीं. यहां पर बातों ही बातों में रणबीर कपूर ने रश्मिका मंदाना को विजय देवरकोंडा को फोन मिलाने के लिए कहा. ये बात सुनकर रश्मिका मंदाना पहले तो चौंक गईं. बाद में रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा को फोन घुमाया. चंद सेकेंड में ही विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना का फोन उठा लिया. फोन पर विजय देवरकोंडा बड़े ही प्यार से रश्मिका मंदाना से बात करते नजर आए. ऐसे में रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा को रोक दिया. रश्मिका मंदाना ने धीरे से विजय देवरकोंडा से कहा कि वो स्पीकर पर हैं. जिसके बाद विजय देवरकोंडा ने बड़े ही संभलकर रश्मिका मंदाना से बात की.

रणबीर कपूर ने जमकर खींची थी रश्मिका मंदाना की टांग

विजय देवरकोंडा से बात करते समय रश्मिका मंदाना मंद-मंद मुस्काती नजर आईं. रश्मिका मंदाना को इस तरह शर्माते देखकर सब चौंक गए थे. जिसके बाद रणबीर कपूर ने विजय देवरकोंडा का नाम लेकर रश्मिका मंदाना की खूब टांग खींची थी. इतना ही नहीं रणबीर कपूर की इस हरकत की वजह सेलोगों को भी समझ आ गया कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के बीच क्या चल रहा है. ऐसा पहली बार हो रहा था जब रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की चोरी पहली बार जमाने के सामने पकड़ी गई थी. अब ये तो हर कोई जानता है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपने रिश्ते के बारे में बात करना जरा भी पसंद नहीं करते हैं. शादी से चंद रोज पहले ही रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी डेटिंग की खबर पर मुहर लगाई है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

