इस क्रिकेटर ने दिखाया 'रहमान डकैत' वाला अंदाज, Dhurandhar का ये सीन किया रिक्रिएट, देखें Viral Video

Cricketer Recreate Dhurandhar Scene: इंडिया टीम के एक क्रिकेटर ने फिल्म 'धुरंधर' का एक सीन रिक्रिएट किया है. इसमें वह फिल्म के किरदार रहमान डकैत के अंदाज में दिखाई दे रहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 11, 2026 5:05 PM IST

इस क्रिकेटर ने दिखाया 'रहमान डकैत' वाला अंदाज, Dhurandhar का ये सीन किया रिक्रिएट, देखें Viral Video
क्रिकेटर का वीडियो वायरल हो रहा है.

बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) का क्रेज खत्म नहीं हुआ था कि फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज होने वाली है. फैंस से लेकर सेलिब्रिटीज पर इस फिल्म का असर देखा गया है. अब एक इंडियन क्रिकेटर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि वह फिल्म 'धुरंधर' के किरदार रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) के अंदाज में नजर आ रहा है. फिल्म 'धुरंधर 2' के एक सीन को भी रिक्रिएट किया गया और ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है. ये वीडियो क्रिकेटर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को लेकर बनाया गया है. आइए जानते हैं कि ये वीडियो क्यों बनाया गया है.

राजस्थान रॉयल्स ने शेयर किया वीडियो

IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग का नया सीजन शुरू होने वाला है. क्रिकेट लवर्स इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. इसी बीच आईपीएल में खेलने वाली टीम राजस्थान रॉयल्स ने एक वीडियो शेयर किया है, जिससे पता चल रहा है कि रविंद्र जडेजा इस टीम से जुड़ रहे हैं और ये वीडियो उनके वेलकम का है. राजस्थान रायल्स के एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में देख सकते हैं रविंद्र जडेजा ने फिल्म 'धुरंधर' के एक सीन को रिक्रिएट किया है और रहमान डकैत वाले अंदाज में दिखाई दे रहे हैं. क्रिकेटर कार से उतरकर स्टेज पर जाते हैं और कहते हैं, 'खम्मा घणी राजस्थान.' जिस तरह से फिल्म 'धुरंधर' में दिखाया गया था कि रहमान डकैत स्टेज पर जाकर कहा था, 'अस्सलामु अलैकुम ल्यारी.'

आईपीएल के पहले सीजन में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले रविंद्र जडेजा

इंडियन क्रिकेटर रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स से जुड़ रहे हैं. वह साल 2008 में आईपीएल का पहला खिताब जीतने वाली टीम राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहे हैं. बताते चलें कि दिवंगत क्रिकेटर शेन वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल के पहले सीजन की ट्रॉफी अपने नाम की थी. इसके बाद रविंद्र जडेजा दूसरी टीम से खेलते रहे हैं. वह साल 2012 से लगातार चेन्नई सुपरकिंग्स से खेल रहे हैं और ये टीम 3 बार ट्रॉफी जीत चुकी है. अब एक बार फिर रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स से जुड़ रहे हैं. आईपीएल का नया सीजन 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है. दो महीने तक चलने वाले इस सीजन का 31 मई को फाइनल खेला जाएगा. आईपीएल के इस सीजन को लेकर लोग उत्साहित हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

