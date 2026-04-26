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रिहाना ने एंटीलिया में की आरती, मुकेश अंबानी की बहुओं संग खेली फूलों की होली, देखें वीडियो

Rihanna Video: इंटरनेशनल स्टार रिहाना ने मुकेश अंबानी के घर पर फूलों की होली खेली है. इसके साथ ही उन्होंने एंटीलिया के अंदर मंदिर में आरती की. उनका वीडियो सामने आया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 26, 2026 6:51 PM IST

रिहाना ने एंटीलिया में की आरती, मुकेश अंबानी की बहुओं संग खेली फूलों की होली, देखें वीडियो
रिहाना का एंटीलिया में स्वागत हुआ.

इंटरनेशनल स्टार रिहाना (Rihanna) भारत आई हैं और लगातार मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक उनकी चर्चा हो रही है. वह भारत में रिलायंस रिटेल द्वारा अपने ब्यूटी ब्रांड फेंटी ब्यूटी के लॉन्च के लिए आईं. इस दौरान रिहाना ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में लंच किया. रिहाना की एंटीलिया के अंदर की फोटोज और वीडियो सामने आए हैं. इसमें आप देख सकते हैं कि वह मुकेश अंबानी की बहुओं के साथ आरती करती दिख रही हैं. इसके साथ ही रिहाना ने श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट के अलावा अंबानी फैमिली मेंबर्स के साथ फूलों की होली खेलती नजर आईं. रिहाना का वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है.

मुकेश अंबानी के घर पर रिहाना का हुआ स्वागत

मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में रिहाना का स्वागत किया गया. मुकेश अंबानी के परिवार के सदस्यों ने इंटरनेशनल स्टार के साथ अच्छा समय बिताया. रिहाना ने एंटीलिया के अंदर मंदिर में आरती करती की और इस दौरान अंबानी परिवार की दोनों बहुएं श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट भी नजर आईं. वहीं, एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि रिहाना के साथ अंबानी फैमिली के लोग फूलों की होली खेलते नजर आ रहे हैं.

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भारत में दूसरी बार आई हैं रिहाना

बताते चलें कि रिहाना ने मुंबई में शनिवार शाम को फेंटी ब्यूटी के लॉन्च के बाद पार्टी में आयोजन किया गया, जिसमें मनीष मल्होत्रा, जाह्नवी कपूर, ओरी, पश्मीना रोशन, अदिति भाटिया समेत कई बड़े सेलिब्रिटीज शामिल हुए. बताते चलें कि रिहाना साल 2024 में पहली बार भारत आई थीं. दरअसल, मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के प्री-वेडिंग फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए आई थीं. रिहाना अब दो साल बाद साल 2026 में दोबारा भारत आई हैं. इंटरनेशनल स्टार के इस भारत दौरे के वीडियोज और फोटोज छाए हुए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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