'उन्होंने पंडित रवि शंकर से औपचारिक दीक्षा नहीं ली', अनुष्का शंकर के इस बयान के बाद ऋषभ रिखीराम शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, जानें मामला

Rishab Rikhiram Sharma Statement: पंडित रवि शकंर की बेटी अनुष्का शंकर के बयान के बाद ऋषभ रिखीराम शर्मा की ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आया है. आइए जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है.

युवा सितार वादक ऋषभ रिखीराम शर्मा (Rishab Rikhiram Sharma) बीते कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं. दरअसल, उन्होंने कहा था कि वह पंडित रवि शकंर (Ravi Shankar) के अंतिम और सबसे युवा शिष्य हैं. इसके बाद बहस छिड़ गई. ऋषभ रिखीराम शर्मा के इस बयान के बाद पंडित रवि शंकर की बेटी और प्रसिद्ध सितार वादक अनुष्का शंकर (Anoushka Sharma) इस बात को गलत बताते हुए अपनी बात कही थी. अनुष्का शंकर के ऐसा करने के बाद अब ऋषभ रिखीराम शर्मा की ऑफिस की तरफ से काफी लंबा स्टेटमेंट जारी किया गया है. आइए जानते हैं कि इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है.

ऋषभ रिखीराम शर्मा के ऑफिस की तरफ से आया बयान

बयान में कहा गया, '3 जनवरी 2012 को रवि शंकर केंद्र के सरस्वती पूजा हॉल में पंडित रवि शंकर की रिक्वेस्ट पर 13 साल के ऋषभ रिखीराम शर्मा और उनके माता-पिता (संजय शर्मा-मंजुल शर्मा) के अलावा फैमिली मेंबर्स और पंडित परिमल सदाफल, श्रुति सदामल और पंडित जी और उनकी पत्नी सुकन्या शंकर के बीच एक मीटिंग हुई. ये बैठकर 2 जनवरी को पंडित जी के द्वारा संजय शर्मा को किए गए फोन के बाद हुई, जिसमें उन्होंने अगले दिन गंडा बंधन समारोह में ऋषभ रिखीराम शर्मा के आने के लिए रिक्वेस्ट की. इस मीटिंग के दौरान पंडित जी ने ऋषभ रिखीराम शर्मा के पहले की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ली. संजय शर्मा ने बताया कि ऋषभ रिखीराम शर्मा को मुख्य रूप से उनसे और उनके स्कूल के म्यूजिक टीचर सलीम कुमार से प्रतियोगिताओं और स्कूल के इवेंट में मार्गदर्शन मिला था, उन्होंने किसी गुरु से औपचारिक दीक्षा नहीं ली थी, बल्कि 10 साल की उम्र से उन्होंने ऑनलाइन स्टडी से काफी कुछ सीखा है. ऋषभ रिखीराम शर्मा के टैलेंट को जानने पर पंडित जी ने कहा कि ऐसी प्रतिभा को सही तरह से ट्रेनिंग की आवश्यकता है और उन्होंने परिवार के साथ मिलकर इसके लिए सहमति व्यक्त की. उन्होंने ऋषभ रिखीराम शर्मा की औपचारिक रूप से अपना शिष्य स्वीकार करने की सहमति दी. इसके साथ ही कहा कि यदि किसी अन्य गुरु के अधीन होता तो भी वे उसका मार्गदर्शन करते.'

'सुकन्या शंकर ने बताया कि अमेरिका में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने पंडित जी को यूट्यूब पर ऋषभ रिखीराम शर्मा द्वारा 10 फरवरी 2011 को नई दिल्ली में दी गई एक प्रस्तुति का वीडियो दिखाया. 3 जवरी को सुबह उस वीडियो को दोबारा देखे के बाद पंडित रवि शंकर ने ऋषभ रिखीराम शर्मा को शिष्य के रूप में स्वीकर करने का निर्णय लिया और उनकी प्रतिभा को व्यक्तिगत रूप से निखारने का फैसला किया. उन्होंने ऋषभ रिखीराम शर्मा से उसी राग को प्रस्तुत करने के लिए कहा और ध्यान से सुना और कई घंटों तक औपचारिक क्लास ली. पंडित जी ने स्पष्ट किया कि वह हमेशा साथ में नहीं रह सकते तो पंडित परिमल सदाफल नियमित रूप से उनकी ट्रेनिंग को सुपरवाइज करेंगे. गंडा बंधन समारोह के दौरान पंडित जी ने ऋषभ रिखीराम शर्मा की कलाई पर पारंपरिक लाल धागा बांधा और कर्तव्य विद्या के बारे में बात करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भले ही धागा टूट जाए लेकिन गुरु-शिष्य का आध्यत्मिक बंधन जीवन भर बना रहता है.'

'10 फरवरी 2012 को कमानी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पंडित रवि शंकर ने सुकन्या शंकर, शर्मा फैमिली मेंबर्स, साथी शिष्यों और वहां उपस्थित लोगों के सामने 13 साल के ऋषभ रिखीराम शर्मा को अपने सबसे छोटे शिष्य के रूप में स्टेज पर बुलाया. यह पंडित जी की भारत में आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति थी, जिसके बाद से वे यूएसए में अपने रेजीडेंस पर चले गए. इसी कार्यक्रम में पंडित जी ने संजय शर्मा द्वारा परिकल्पित इलेक्ट्रिक सितार का औपचारिक शुभारंभ किया और अनाउंस किया कि ऋषभ रिखीराम शर्मा राग पंचम से गारा का प्रदर्शन करेंगे, जिसका उन्होंने पंडित जी के मार्गदर्शन में अध्ययन किया था. स्टेज पर ये परिचय उनके गुरु-शिष्य संबंध को सार्वजनिक तौर पर बताया है. दिसंबर 2012 में पंडित रवि शंकर के निधन के बाद सुकन्या शंकर ने ऋषभ रिखीराम शर्मा को 10 मार्च 2013 को नेहरू पार्क में आयोजित गुरु की स्मृति सभा में अन्य शिष्यों के साथ प्रदर्शन करने के लिए इनवाइट किया.'

'साल 2013 में पंडित परिमल सदाफल ने पंडित रवि शंकर के मार्गदर्शन और निर्देशों के अनुसार ऋषभ रिखीराम शर्मा की ट्रेनिंग जारी रखी, जो अभी भी चल रही है. पंडित परिमल सदाफल के अलावा ऋषभ रिखीराम शर्मा ने पंडित अरुण भरत राम, उस्ताद आशीष खान, उस्ताद अमजर अली खान, पार्थोसारथी चटर्जी, शुभेंद्र राव और उस्तार रईस खान समेत अन्य दिग्गज संगीतकारों से भी ट्रेनिंग ली है. 17 साल में ऋषभ रिखीराम शर्मा ने न्यूयॉर्क शहर में सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में म्यूजिक प्रोडक्शन और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया और इसके साथ ही संगीत विकास को भी जारी रखा.'

View this post on Instagram A post shared by Rishab Rikhiram Fanpage ?? (@rishab_rikhiram_fanpage)

अनुष्का शंकर ने कही थी ये बात

ऋषभ रिखीराम शर्मा के बयान के बाद अनुष्का शंकर ने कहा था कि उन्होंने उनके पिता के वरिष्ठ शिष्य परिमल सदाफल से ट्रेनिंग ली थी. पंडित जी से उनकी औनपचारिक क्लास हुई लेकिन औपचारिक दीक्षा नहीं हुई थी. अनुष्का शंकर ने आगे बताया था कि दोनों फैमिली का रिश्ता काफी पुराना रहा है. ऋषभ रिखीराम शर्मा के पिता उनके फैमिली के वाद्य निर्माता रहे हैं. उन्होंने कहा कि समय के साथ ये कहानी बढ़ते-बढ़ते अंतिम शिष्य जैसी धारणा बन गई, जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, लेकिन ऋषभ रिखीराम शर्मा टैलेंटेड और सफलता के हकदार हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more