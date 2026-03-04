Arjun-Saaniya Mehendi: होने वाली बहू के साथ सचिन तेंदुलकर ने दिए पोज, भाई की शादी की रस्मों में बनठनकर पहुंचीं सारा

ENG हिन्दी
Sachin Tendulkar Son Arjun-Saaniya Mehendi: क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं. बीती रात ही उनके परिवार ने मेहंदी सेरेमनी का आयोजन किया था. अब इस सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रही हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 4, 2026 8:56 AM IST

Sachin Tendulkar Son Arjun-Saaniya Chandhok Mehendi Ceremony: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं. सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) होली के मौके पर शादी करने वाले हैं. अर्जुन तेंदुलकर 5 मार्च को सानिया चंडोक (Saaniya Chandhok) के साथ सात फेरे लेंगे. परिवार इन दोनों की शादी की सारी तैयारी पूरी कर चुके हैं. होली के मौके पर अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी की रस्मों का आगाज हो चुका है. बीते दिन ही परिवार के लोगों ने अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की मेहंदी की रस्म को निभाया है. इस दौरान अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक शानदार आउटफिट में नजर आए. आते ही अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक ने अपने परिवार के साथ पोज दिए. इस दौरान सचि तेंदुलकर अपने खानदान की होने वाली बहू के साथ तस्वीरें क्लिक करवाते दिखे. वहीं अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर ने भी मेहंदी की रस्म में धमाकेदार एंट्री की.

सारा तेंदुलकर के लहंगे ने मचाया बवाल

जैसे ही सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर मीडिया के सामने पहुंचीं, वैसे ही हंगामा मच गया. सोशल मीडिया पर सारा तेंदुलकर का लहंगा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. वहीं सानिया चंडोक के आउटफिट से भी लोग अपनी नजर नहीं हटा पा रहे हैं. फैंस पूछ रहे हैं कि सानिया चंडोक और सारा तेंदुलकर ने अपना डिजाइनर लहंगा कहां से लिया है. सानिया चंडोक और सारा तेंदुलकर की ज्वैलरी के बारे में भी लोग लगातार बात कर रहे हैं. दूसरी तरफ देसी अंदाज में अर्जुन तेंदुलकर ने भी महफिल लूट ली.

सचिन तेंदुलकर ने की थी मोदी से मुलाकात

मेदंही की रस्म में अर्जुन तेंदुलकर परिवार के साथ पोज देते नजर आए. यहां तो अर्जुन तेंदुलकर की मां भी बहुत खूबसूरत लग रही थीं. अर्जुन तेंदुलकर की मां को देखकर लग ही नहीं रहा है कि उनके 2 बच्चे भी हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब अर्जुन तेंदुलकर अपनी शादी की वजह से सुर्खियों में आ गए थे. शादी से ठीक पहले अर्जुन तेंदुलकर अपने पिता के साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे थे. इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने अपने हाथ से मोदी को अर्जुन तेंदुलकर की शादी का कार्ड दिया था. तब लोगों को पता चला था कि अर्जुन तेंदुलकर शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. फैंस लगातार अर्जुन तेंदुलकर को शादी की बधाई दे रहे हैं. लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि सचिन तेंदुलकर ससुर बनने वाले हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

