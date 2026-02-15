मुस्लिम होकर भगवान भोलेनाथ की भक्त है अफगानिस्तान की ये मॉडल, जल्द बनेगी इंडिया की बनेगी बहूरानी?...

Who is Afghanistani model Sadaf Shankar: सोशल मीडिया पर हर कोई एक अफगानिस्तान की मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ये मुस्लिम लड़की जल्द ही इंडिया की बहूरानी बनने वाली है.

Who is Afghanistani model Sadaf Shankar: सोशल मीडिया पर कब कौन फेमस हो जाए, ये बात कोई नहीं जानता है. सोशल मीडिया ने रातों रात बहुत से लोगों को सुपरस्टार बना दिया. इस समय भी सोशल मीडिया एक हसीना पर मेहरबान हो गया है.सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अफगानिस्तान की मॉडल लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. आपको जानकर हैरानी होगी कि जल्द ही अफगानिस्तान की मॉडल इंडिया में शादी करने वाली है. यहां हम बात कर रहे हैं स्प्रिट्सविला X6 (MTV Splitsvilla 16) में नजर आ रही मॉडल सदफ शंकर की, जो कि इस समय छाई हुई हैं. सदफ शंकर अफगानिस्तान की रहने वाली हैं और मुस्लिम हैं. बावजूद इसके सदफ शंकर (Sadaf Shankar) अक्सर बोल्ड लुक्स में नजर आती हैं. सदफ शंकर बीते 10 सालों से इंडिया में रह रही हैं. अब सदफ शंकर ने इंडिया को अपना ही देश मानना शुरू कर दिया है. हाल ही में करण कुंद्रा से बात करते हुए सदफ शंकर ने दावा किया था कि वो शो में अपने लिए प्यार की तलाश में आई हैं. सदफ शंकर ने साफ कर दिया है कि आगे चलकर वो इंडिया में ही किसी के साथ शादी करने वाली हैं. सदफ शंकर के इस बयान ने लोगों का दिल जीत लिया है.

बड़ी वाली शिव भक्त है सदफ शंकर

आपको जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिम होकर भी खुद को सदफ शंकर की भक्त बताती हैं. स्प्रिट्सविला मे बात करते हुए सदफ शंकर ने बताया था कि उनको शिव में कितनी श्रद्धा है. सदफ शंकर ने बताया है कि वो खाली समय में पूजा-पाठ भी करना पसंद करती हैं. यही वजह है जो सदफ शंकर अपने सरनेम की जगह शिव के नाम का इस्तेमाल करते हैं, सदफ शंकर भगवान के नाम से अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रही हैं. ये बात बताते हुए सदफ शंकर बहुत खुश नजर आ रही थी. इस तरह के बयान देने की वजह से ही सदफ शंकर इंडिया में लाइमलाइट बटोर रही हैं. फैंस को लगता है कि सदफ शंकर एक अच्छी बहू साबित होंगी.

वायरल हो रहा है सदफ शंकर का बिकिनी लुक

कुछ समय पहले ही सदफ शंकर ने सोशल मीडिया पर व्हाइट कलर की बिकिनी में पोज दिए थे. इन तस्वीरों की वजह से लग सदफ शंकर के बारे में ही बात कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि सदफ शंकर ने खुद को अच्छे से मेनटेन करके रखा है. फैंस का कहना है कि सदफ शंकर को एक बार तो बॉलीवुड में ट्राइ करना चाहिए. सदफ शंकर की हिंदी भी अच्छी है.

