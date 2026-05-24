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'सलमान भाई का ओमेगा-3 बढ़ गया था...', पैपराजी पर भड़के भाईजान, तो राखी सावंत ने दी सफाई

मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के बाहर हंगामा करने पर सलमान खान पैपराजी पर बुरी तरह भड़क गए थे. इस बीच राखी सावंत ने पैप्स की क्लास लगाते हुए मजेदार बयान दिया कि उस दिन भाई का 'ओमेगा-3' बढ़ गया था.

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By: Shreya Pandey | Published: May 24, 2026 10:15 AM IST
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पैपराजी पर भड़के भाईजान

बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान का पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक बेहद अलग और आक्रामक अंदाज देखने को मिल रहा है. हाल ही में भाईजान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया, जिसमें वह मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के बाहर पैपराजी पर बुरी तरह भड़कते और अपना आपा खोते नजर आए. अस्पताल परिसर में मीडिया कर्मियों के इस हंगामे से नाराज सलमान ने इसके बाद बैक-टू-बैग चार इंस्टाग्राम पोस्ट कर पूरी प्रेस को कड़ी चेतावनी तक दे डाली.

क्यों फूटा भाईजान का गुस्सा?

यह पूरा हाई-वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ, जब सलमान खान किसी वजह से मुंबई के हिंदुजा अस्पताल पहुंचे थे. सुपरस्टार को देखते ही वहां मौजूद पैपराजी कैमरों के साथ उनके पीछे दौड़ पड़े. एक्सक्लूसिव फुटेज और अटेंशन पाने की होड़ में मीडियाकर्मी जोर-जोर से चिल्लाने लगे. अस्पताल जैसे स्थान पर, जहां मरीजों को शांति की जरूरत होती है, मीडिया के इस गैर-जिम्मेदाराना बर्ताव को देखकर सलमान खान का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने वहीं रुककर फोटोग्राफर्स की जमकर क्लास लगा दी, जिसका वीडियो इंटरनेट पर खूब ट्रेंड कर रहा है.

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पैप्स ने मांगी माफी

सलमान खान के इस कड़े रुख और सोशल मीडिया पर दी गई चेतावनी के बाद पूरी पैपराजी कम्युनिटी बैकफुट पर आ गई. मीडिया कर्मियों को अपनी गलती का अहसास हुआ कि अस्पताल परिसर में इस तरह का हुड़दंग नहीं मचाना चाहिए था. इसके बाद, पैपराजी ने आधिकारिक तौर पर सलमान खान से अपने इस व्यवहार के लिए माफी मांगी. सलमान खान ने भी बड़ा दिल दिखाया और मीडिया वालों की इस गलती को भूलकर उन्हें माफ कर दिया.

बीच में कूदीं ड्रामा क्वीन राखी सावंत

अब बॉलीवुड में कोई बड़ा मुद्दा हो और उसमें राखी सावंत का तड़का न लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. इस पूरे मामले पर खुद को सलमान खान की बहन मानने वाली राखी सावंत ने पैपराजी को आड़े हाथों लिया. राखी ने अपने मजाकिया और बेबाक अंदाज में पैप्स से कहा, "आप लोग हमेशा मेरे सलमान भाई के पीछे क्यों पड़े रहते हो? राखी यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने मीडिया का पक्ष लेते हुए आगे कहा, "और भी तो लोग हैं जो मेरे मीडिया के बारे में बुरा बोलते हैं. उसे क्यों नहीं पकडते, मेरे सलमान भाई को मत पकड़ा करो. एक्ट्रेस ने बताया कि उस दिन अस्पताल के बाहर उनका 'ओमेगा-3' ज्यादा बढ़ गया था.” राखी ने बताया कि मैनें उन्हें बताया कि नारियल पानी पियो, गन्ने का जूस पियो. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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