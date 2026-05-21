Salman Khan के गुस्सैल तेवर देखकर घबराई मीडिया, गलती सुधारने के लिए किया ये काम...

Salman Khan Viral Video: सलमान खान (Salman Khan) बॉलीवुड के उन सुपरस्टार्स में से एक हैं जो कि अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं. कहा जाता है कि सलमान खान दोस्तों के दोस्त हैं, लेकिन उनसे दुश्मनी मोल लेना अच्छी बात नहीं है. जिसने सलमान खान से पंगा लिया है, वो बर्बाद हो गया. यही वजह है कि हर शख्स सलमान खान से पंगा लेने से घबराता है. हालांकि समय के साथ सलमान खान ने खुद पर काबू किया है. वह बात अलग है कि सलमान खान का गुस्सा एक बार फिर से बाहर आने लग गया है.यही वजह है कि हाल ही में सलमान खान मीडिया की लताड़ लगाते नजर आए थे. कुछ समय पहले ही सलमान खान अस्पताल पहुंचे थे. यहां पर मीडिया को देखकर सलमान खान का पारा हाई हो गया. पहले तो सलमान खान ने मीडिया की सामने से क्लास लगाई. जिसके बाद सलमान खान ने एक के बाद एक पोस्ट शेयर की. 19 मई 2026, मंगलवार रात करीब पौने 11 बजे सलमान खान जमाने को धमकी देते नजर आए.
इन पोस्ट्स के जरिए सलमान खान ने याद दिलाया है कि 60 साल के होने के बाद भी उनके तेवरों में कोई कमी नहीं आई है. वो आज भी किसी को भी खड़े खड़े तबाह कर सकते हैं. सलमान खान का ये अंदाज देखते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. लोग पूछने लगे कि सलमान खान को आखिर हुआ क्या है. इसी बीच सलमान खान का एक और वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. इस वीडियो में सलमान खान के आगे मीडिया के लोग माफी मांगते नजर आ रहे हैं.
दरअसल बीती रात सलमान खान रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की सक्सेज पार्टी में पहुंचे थे. आते ही सलमान खान ने रितेश देशमुख के साथ पोज दिए. जैसे ही मीडिया को लोगों ने सलमान खान को देखा वैसे ही सब लोग भाईजान के पास पहुंच गए. यहां पर मीडिया के लोग सलमान खान को बार-बार सॉरी बोलते नजर आए. इससे पता चलता है कि सलमान खान को मीडिया के लोग कितना प्यार करते हैं.
वहीं सलमान खान भी सॉरी सुनने के बाद मुस्कुराते नजर आए. सलमान खान ने इस दौरान बिना किसी सिक्योरिटी के मीडिया के लोगों से बात की. कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान ने एक बार आंख दिखाई और सबकीहालत खराब हो गई. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…