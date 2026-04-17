Salman Khan के इस दुश्मन की बायोपिक में काम करेंगे आमिर खान? नाम जानकर लगेगा सदमा...

Aamir Khan in Salman Khan Enemy's biopic: सलमान खान एक बार फिर से अपने दुश्मनों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं. खबर है कि सलमान खान के एक दुश्मन की जिंदगी पर बायोपिक बनने वाली है. बताया जा रहा है कि इस बायोपिक में आमिर खान काम कर सकते हैं.

Aamir Khan in Salman Khan Enemy's biopic: सलमान खान (Salman Khan) बॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं जो कि दुश्मन बनाने से जरा भी परहेज नहीं करते हैं. अपने करियर में सलमान खान ने कई बार लोगों से पंगा लिया है. हाल तो ये है कि सलमान खान ने बिग बॉस के घर तक को नहीं छोड़ा. बिग बॉस के कई सितारे सलमान खान पर करियर बर्बाद करने के आरोप लगा चुके हैं. हालांकि सलमान खान को इन आरोपों से जरा भी डर नहीं लगता है. इसी बीच सलमान खान अपने एक दुश्मन की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं. खबर है कि सलमान खान के एक दुश्मन की बायोपिक बनने वाली है जिसमें आमिर खान नजर आ सकते हैं. यहां हम बात कर रहे हैं शार्क टैंक के जरिए मशहूर हुए बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर के बारे में जो कि नेशनल टीवी पर सलमान खान से डांट खा चुके हैं. बताया जा रहा है कि जल्द ही अशनीर ग्रोवर की जिंदगी पर एक फिल्म बनने वाली है. खबर है कि फिल्म में अशनीर ग्रोवर का रोल निभाने के लिए आमिर खान को अप्रोच किया गया था. अगर सब ठीक रहा तो आमिर खान भारत-पे के फाउंडर की जर्नी को बड़े पर्दे पर उतारते नजर आएंगे. हालांकि अशनीर ग्रोवर की बायोपिक को लेकर किसी तरह का बयान नहीं आया है.

कौन करेगा अशनीर ग्रोवर की बायोपिक डायरेक्ट?

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अशनीर ग्रोवर की बायोपिक का फिलहाल प्री-प्रोडक्शन वर्क चालू है. इस फिल्म को राहुल मोदी डायरेक्ट कर सकते हैं. माना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट आमिर खान के लिए भी खास हो सकता है. बड़ी स्क्रीन पर अशनीर ग्रोवर ने अपनी अपने बोल्ड अवतार से एक अलग ही पहचान बनाई है जो कि लोगों को खूब पसंद आई थी. गौरतलब है कि अशनीर ग्रोवर किसी जमाने में सलमान खान से भी पंगा ले चुके हैं. सलमान खान को बिग बॉस के दौरान अशनीर ग्रोवर का एक बयान इतना बुरा लग गया था कि उन्होंने उनको सीधा सेट पर ही बुला लिया.

जब सलमान खान ने लगाई अशनीर ग्रोवर की क्लास

बिग बॉस के मंच पर सलमान खान ने अशनीर ग्रोवर की अच्छे से क्लास लगाई थी. सलमान खान की बातें सुनकर अशनीर ग्रोवर का तो मुंह ही उतर गया था. बाद में अशनीर ग्रोवर ने सलमान खान पर पलटवार भी किया था. हालांकि तब तक अशनीर ग्रोवर की अच्छे से मजाक बन चुकी थी. लोगों का मानना है कि अब तो अशनीर ग्रोवर को सलमान खान की शक्ल से भी नफरत हो चुकी होगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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