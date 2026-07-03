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कोर्ट में सरेंडर करेगा Salman Khan का ये जानी दुश्मन, लॉरेंस बिश्नोई से रखता है खास कनेक्शन

Salman Khan Firing Case: साल 2024 में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने बॉलीवुड दबंग सलमान खान के घर पर हमला कर दिया था. अब इस केस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस केस का एक आरोपी सरेंडर करने की फिराक में है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 3, 2026 12:18 PM IST
कोर्ट में सरेंडर करेगा Salman Khan का ये जानी दुश्मन, लॉरेंस बिश्नोई से रखता है खास कनेक्शन

कोर्ट में सरेंडर करेगा Salman Khan का ये जानी दुश्मन

Bishnoi brother Anmon seeking permission to surrender: बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान (Salman Khan) बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. कभी सलमान खान पर हमला हो जाता है, तो कभी उनकी जिंदगी पर फिल्म बन जाती है. ऐसा लगता है कि इस समय सलमान खान की जिंदगी के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं. कुछ समय से सलमान खान की जान पर खतरा मंडरा रहा है. इसी बीच सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो सलमान खान के घर पर गोलियां बरसाने वाला एक शख्स सरेंडर करने वाला है. ये शख्स कोई और नहीं, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल है. अनमोल ने कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए अर्जी पेश की है. अनमोल बिश्नोई अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं. अनमोल बिश्नोई ने अपनी अर्जी में लिखा है, अनमोल बिश्नोई ने अपनी अर्जी में लिखा, वो पहले से ही एनआई के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. जब तक निर्देश नहीं आते तब तक वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सकते. इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रोडक्शन वारंट की मांग की है. जिसकी मदद से वो रिमांड हासिल कर सकें.

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जानें क्यों खौल रहा है सलमान खान का खून?

इस खबर ने सलमान खान के फैंस के बीच हंगामा मचा दिया है. इससे एक बात साफ हो गई है कि अब दुश्मनों को भी सलमान खान से पंगा लेकर पछतावा हो रहा है. वैसे भी फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' की वजह से सलमान खान की जान अटकी हुई है. इस फिल्म के मेकर्स ने दावा किया है कि उनकी फिल्म को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है. फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के मेकर्स को डी कंपनी से फोन आ रहे हैं.

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सलमान खान करने वाले हैं बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका

आपको बता दें कि भले ही इस समय सलमान खान लाइमलाइट से दूर हों लेकिन वो जल्द ही बॉक्स ऑफिस हिलाने की तैयारी में हैं. सलमान खान इस समय अपनी फिल्म मातृभूमि में व्यस्त हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब सलमान खान ने अपने फैंस को इस फिल्म के गानों का तोहफा दिया था. कुछ न करके भी सलमान खान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में सलमान खान एक अलग ही अंदाज में नजर आए थे. छोटे बालों में सलमान खान को देखकर फैंस के बीच हंगामा मच गया था. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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