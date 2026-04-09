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'आज इसकी खैर नहीं...' Salman Khan के साथ हुई ऐसी हरकत, जमाने के सामने पीना पड़ा गुस्से का कड़वां घूंट

Salman Khan angry Viral Video: सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सलमान खान अपने एक फैन पर गुस्सा करते नजर आ रहे हैं. चलिए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है?

By: Shivani Duksh  |  Published: April 9, 2026 11:18 AM IST

'आज इसकी खैर नहीं...' Salman Khan के साथ हुई ऐसी हरकत, जमाने के सामने पीना पड़ा गुस्से का कड़वां घूंट
Salman Khan के साथ हुई ऐसी हरकत

Salman Khan angry Viral Video: सलमान खान (Salman Khan) बॉलीवुड के उन एक्टर में से एक हैं जो कि अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं. सलमान खान का पारा कब हाई हो जाए, ये बात तो भगवान भी नहीं बता सकता. बिग बॉस के सेट पर अक्सर सलमान खान को बम की तरह फटते हुए देखा जा चुका है. हालांकि समय के साथ सलमान खान ने अपने गुस्से पर काफी कंट्रोल किया है. बावजूद इसके भाईजान का कई बार दिमाग खराब हो जाता है. एक बार फिर सलमान खान जमाने के सामने गुस्सा कर बैठे हैं. सोशल मीडिया पर सलमान खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सलमान खान अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ कार की तरफ जाते नजर आ रहे हैं. जैसे ही सलमान खान मीडिया के पास आए वैसे ही एक फैन तेजी से उनकी तरफ बढ़ा. ये शख्स गलती से सलमान खान की कार को टच कर गया. ऐसा होते ही सलमान खान ने इस शख्स को रोक दिया. इस दौरान सलमान खान इस आदमी से पीछे जाने का इशारा करते नजर आए. सलमान खान के एक्सप्रेशन्स देखकर एक बार को लगा कि जैसे उनको गुस्सा आ गया. इसी बीच सलमान खान ने इस शख्स को देखकर स्माइल करना शुरू कर दिया.

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सलमान खान को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

अब सलमान खान के इस वीडियो ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. लोग कह रहे हैं कि सलमान खान ने कैमरे के आगे एक बार फिर से अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया है. वहीं कुछ लोग सलमान खान को सपोर्ट कर रहे हैं. इन लोगों का माना है कि हर एक सितारे का पर्सनल स्पेस होता है जिसके साथ छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं है, अब ये तो हर कोई जानता है कि सलमान खान अपनी कार को लेकर कितने पसेसिव रहते हैं. वैसे सलमान खान की स्माइल से सबका दिल जीत लिया है. लोग तो ये भी रहे हैं कि शायद सलमान खान ने इस शख्स को दूर रहने के लिए इसलिए बोला ताकि उसे कार से चोट लगे.

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सलमान खान के लौटने का इंतजार कर रहे हैं फैंस

बता दें कि सलमान खान ने बीते कई सालों में एक भी हिट फिल्म नहीं दी है. यही वजह है जो अब फैंस भी सलमान खान को बॉक्स ऑफिस पर मिस करने लगे हैं. फैंस का मानना है कि अब तो सलमान खान को बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू चलाना ही होगा. वैसे भी जल्द ही सलमान खान अपनी मचअवेटेड फिल्म मातृभूमि के जरिए वापसी करने वाले हैं. लोग इस फिल्म को बैटल ऑफ गलवान के नाम से भी जानते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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