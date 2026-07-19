जब Shah Rukh Khan के हमशक्ल को देख हंसी नहीं रोक पाए थे Salman Khan, वायरल हुआ पुराना वीडियो

Salman Khan Video: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वह शाहरुख खान के हमशक्ल के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं.

सलमान खान का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सितारों के हमशक्ल हैं और उनके वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. फिल्मी सितारों के ये हमशक्ल इवेंट में हिस्सा लेते हैं और अच्छी कमाई करते हैं. अब एक पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के एक हमशक्ल साथ सलमान खान (Salman Khan) नजर आ रहे हैं. सलमान खान ने उसके साथ पोज दिया लेकिन इस दौरान उनकी हंसी छूट गई. सलमान खान का शाहरुख खान के हमशक्ल के साथ फोटो क्लिक करवाने में हंसते-हंसते पेट दर्द हो गया. इस वीडियो के फिर से वायरल होने पर लोग देख रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं.

सलमान खान की छूटी हंसी

सलमान खान का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो उनकी भांजी अलिजेह अग्निहोत्री की फिल्म 'फर्रे' के प्रमोशनल इवेंट का है. इस दौरान सलमान खान थिएटर के अंदर नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि शाहरुख खान का हमशक्ल सलमान खान के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करता है. इसके साथ ही शाहरुख खान के डायलॉग बोलने की कोशिश करता है तो सलमान खान की हंसी छूट जाती है. वह जैसे ही डायलॉग बोलने की शुरुआत करता है कि एक्टर हंसने लगते हैं और इस तरह से वह कई बार में वीडियो बना पाया. सलमान खान के साथ शाहरुख खान के हमशक्ल का पुराना वीडियो देखकर लोग काफी खुश हो रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं.

The man said "Pathan aur Tiger ek hai" & Salman Khan pointed at him & said, "Shah Rukh, right!!"

Salman literally couldn't stop laughing thinking him Shah Rukh Khan?#SalmanKhan@BeingSalmanKhan ???? pic.twitter.com/N3hLujCSmK — Jesmin Mily (@beingjesminmily) July 14, 2026

सलमान खान और शाहरुख खान में है अच्छी बॉन्डिंग

सलमान खान और शाहरुख खान के रिश्ते की बात करें तो दोनों के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग है. हालांकि, दोनों सितारों का बीच में कुछ समय के लिए रिश्ता खराब हो गया था. फिलहाल, सलमान खान और शाहरुख खान अब अच्छे दोस्त हैं. दोनों एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ खड़े नजर आते हैं. वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान पिछली बार साल 2025 में रिलीज हुई 'सिकंदर' में नजर आए थे. अब उनकी पाइपलाइन में 'मातृभूमि' और एक अनटाइटिल्ड फिल्म है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. वहीं, शाहरुख खान के प्रोजेक्ट की बात करें तो वह फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. ये फिल्म दिसंबर, 2026 में बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.