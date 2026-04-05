Rajat Sharma की बेटी की शादी में रंग जमाने पहुंचे शाहरुख- सलमान खान, दिल्ली में जमी सितारों की महफिल...

Salman Shah Rukh Khan attend Rajat Sharma Daughter Wedding: बीती रात देश के जानेमाने पत्रकार रजत शर्मा की बेटी की शादी में बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे थे. इस लिस्ट में शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सितारों का नाम भी शामिल है.

Salman Shah Rukh Khan attend Rajat Sharma Daughter Wedding: देश के जाने-माने पत्रकार रजत शर्मा के लिए बीता दिन बेहद खास था. बीते दिन रजत शर्मा की बेटी शादी के बंधन में बंध गईं. इस दौरान रजत शर्मा ने रात में एक शानदार समारोह का आयोजन किया था. इस समारोह में बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक के लोग शिरकत करने पहुंचे थे. इसी बीच रजत शर्मा (Rajat Sharma) की बेटी की शादी की तस्वीरों और वीडियोज ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया है. बीती रात इस शादी का हिस्सा बनने के लिए बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) पहंचे थे. सलमान खान इस शादी में अपनी बहन अर्पिता खान (Arpita Khan) के साथ पहुंचे थे. सूट-बूट पहनकर सलमान खान ने इस शादी में धमाकेदार एंट्री की. आते ही सलमान खान ने दूल्हा-दुल्हन और रजत शर्मा से मुलाकात की. वहीं शाहरुख खान ने भी देसी स्टाइल में दिल्ली में एंट्री की है. इस शादी में शाहरुख खान ब्लैक लुक में नजर आए. इस दौरान शाहरुख खान के हेयरस्टाइल ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा.

सलमान और शाहरुख खान ने मचाया बवाल

सलमान खान की तरह शाहरुख खान ने भी आते ही रजत शर्मा की बेटी और दामाद के साथ फोटोज क्लिक करवाए. इस शादी में सलमान और शाहरुख खान दोनों ही तगड़ी सिक्योरिटी के साथ पहुंचे थे. वायरल हो रहे वीडियो में शाहरुख खान ने शादी के वेन्यू को छावनी बना दिया था. वहीं सलमान खान भी अपनी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखते दिखे. अब इन दोनों सितारों ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. एक जमाने के बाद सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ किसी इवेंट में पहुंचे हैं.

सलमान और शाहरुख खान ने हिलाई पूरी दिल्ली

सलमान खान और शाहरुख खान ने दिल्ली में दस्तक देकर हंगामा मचा दिया है. इस समय हर कोई सलमान खान और शाहरुख खान के बारे में ही बात कर रहा है. आपको बता दें सलमान खान और शाहरुख खान इस शादी में अटेंड करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं. गौरतलब है कि फैंस सलमान खान और शाहरुख खान को ऐसे ही इवेंट्स में देखकर काम चलाते हैं. लंबे समय से लोग सलमान खान और शाहरुख खान को साथ फिल्म में देखने का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि अब तक कोई भी फिल्ममेकर सलमान खान और शाहरुख खान को लेकर एक फिल्म नहीं बना पा रहा है. ऐसे में दोनों सितारे एक दूसरे की फिल्म में केमियो करके वाहवाही बटोर लेते हैं. सलमान खान और शाहरुख खान को पता है कि उनके फैंस भी क्या चाहते हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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