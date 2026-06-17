'मुझे डरावने सपने आते हैं...', मौत से पहले खौफ में थीं संचिता उगले? WhatsApp चैट और दोस्त के दावों ने हिलाया बॉलीवुड

संचिता उगले की रहस्यमयी मौत के मामले में उनकी कथित वॉट्सऐप चैट ने सबको चौंका दिया है. साइकोलॉजिस्ट और एक दोस्त के साथ हुई इस बातचीत से पता चलता है कि मौत से पहले संचिता बेहद खौफ और तनाव में थीं.

खौफ में थीं संचिता उगले?

एक्ट्रेस संचिता उगले की अचानक हुई मौत के मामले में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. अब इस केस में एक ऐसा मोड़ आया है, जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संचिता और उनकी साइकोलॉजिस्ट के बीच हुई कथित वॉट्सऐप चैट सामने आई है. दुनिया के सामने मुस्कुराने वाली संचिता अपनी मौत से कुछ महीने पहले अंदर ही अंदर एक भयानक मेंटल टॉर्चर से गुजर रही थीं. फिलहाल पुलिस और जांच अधिकारी इन चैट्स को खोज रहे हैं.

'दिमाग में कुछ बहुत गड़बड़ है...'

सामने आई चैट्स के मुताबिक, संचिता उगले अपनी जिंदगी और भविष्य को लेकर बेहद डरी हुई थीं. उन्होंने अपनी साइकोलॉजिस्ट को बताया था कि उन्हें रातों को बहुत बुरे और परेशान करने वाले सपने आते हैं. संचिता इस बात से घबरा गई थीं कि उनके दिमाग में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है. इसी गहरे तनाव और चिंता की वजह से वह अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थीं. उन्होंने चैट में लिखा था कि वह पूरी तरह से खो चुकी हैं और महीनों से इलाज के बाद भी उनकी हालत में रत्ती भर सुधार नहीं हो रहा था.

लिव-इन रिलेशनशिप और एक्स-बॉयफ्रेंड का चक्कर

इस पूरे मामले में संचिता की दोस्त इंद्राक्षी ने कई बड़े और हैरान करने वाले राज खोले हैं. इंद्राक्षी ने बताया कि संचिता किसी के साथ रिलेशनशिप में थीं और शायद उसके साथ लिव-इन में रह रही थीं. पिछले दो-ढाई महीने से संचिता अपने एक्स-बॉयफ्रेंड की हरकतों की वजह से बहुत परेशान थीं और लगातार लोगों से मदद की गुहार लगा रही थीं. इस मुश्किल वक्त में उनके टीवी शो के प्रोडक्शन हाउस ने भी उनकी काफी मदद की थी.

को-एक्टर उज्ज्वल पर उत्पीड़न का आरोप

इंद्राक्षी ने शो के को-एक्टर उज्ज्वल पर सीधे तौर पर संचिता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि संचिता अपनी लव लाइफ या किसी आम डिप्रेशन की वजह से परेशान थीं. इंद्राक्षी का दावा है कि संचिता ने शो सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उज्ज्वल के टॉर्चर की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी. इस कहानी में पैसों के लेनदेन का एक नया एंगल भी सामने आया है. इंद्राक्षी ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया कि उज्ज्वल ने संचिता से मोटी रकम उधार ली थी. लेकिन जब संचिता ने अपने पैसे वापस मांगे, तो उज्ज्वल भड़क गया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.