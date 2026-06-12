google-preferred
  • Bollywood News
  • Viral Entertainment News
  • Sapna Choudhary: डोमेस्टिक वॉयलेंस केस के बाद सपना चौधरी का पहला रिएक्शन, पोस्ट शेयर कर लिखा- ‘कुछ त...

Sapna Choudhary: डोमेस्टिक वॉयलेंस केस के बाद सपना चौधरी का पहला रिएक्शन, पोस्ट शेयर कर लिखा- ‘कुछ तो लोग कहेंगे…’

घरेलू हिंसा के आरोपों के बीच हरियाणवी स्टार सपना चौधरी को दिल्ली की द्वारका कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस कानूनी लड़ाई के बीच सपना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. जो वायरल हो रहा है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: June 12, 2026 9:46 AM IST
Sapna Choudhary: डोमेस्टिक वॉयलेंस केस के बाद सपना चौधरी का पहला रिएक्शन, पोस्ट शेयर कर लिखा- ‘कुछ तो लोग कहेंगे…’

सपना चौधरी का पहला रिएक्शन

हरियाणवी गानों और अपने बेबाक डांस से देश-दुनिया में तहलका मचाने वाली मशहूर डांसर और एक्ट्रेस सपना चौधरी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी के बेहद कठिन दौर से गुजर रही हैं. अपने वैवाहिक जीवन में कथित तौर पर घरेलू हिंसा का सामना कर रहीं सपना चौधरी को दिल्ली की द्वारका महिला अदालत से एक बड़ी और अंतरिम राहत मिल गई है. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला संरक्षण कानून के तहत सपना को सुरक्षा दिया है, साथ ही उनके पति यशवीर साहू के खिलाफ सख्त आदेश भी जारी किए हैं.

कोर्ट का बड़ा फैसला

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि सिंह की पीठ ने सपना चौधरी की याचिका पर त्वरित सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि मामले की अगली सुनवाई तक यशवीर साहू अपनी पत्नी से किसी भी माध्यम से संपर्क साधने की कोशिश नहीं करेंगे. इसके अलावा, अदालत ने यशवीर के सपना चौधरी के घर, उनके वर्कप्लेस या उनके किसी भी आगामी सार्वजनिक और व्यावसायिक कार्यक्रमों में एंट्री करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है.

कभी खाया जहर तो कभी पुलिस के साथ... जब इस हसीना के लिए आफत बना खुद का करियर, विवादों से है चोली दामन का साथ
Also Read

कभी खाया जहर तो कभी पुलिस के साथ... जब इस हसीना के लिए आफत बना खुद का करियर, विवादों से है चोली दामन का साथ

सपना चौधरी की वकील प्रीति सिंह ने दलील दी कि 10 जून को सपना की नई फिल्म ‘मोमाकू' का प्रीमियर तय था, जहां उनका जाना बेहद जरूरी था. लेकिन आशंका थी कि उनके पति वहां पहुंचकर हंगामा कर सकते हैं या उन्हें धमकी दे सकते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और करियर दोनों दांव पर लग जाता. अदालत ने सपना द्वारा पेश किए गए मेडिकल सबूत, चोटों के निशान की तस्वीरें और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को प्राथमिक तौर पर सही मानते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया. अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी.

मायके में रह रही हैं सपना

सपना चौधरी ने अपनी याचिका में दर्द बयां करते हुए बताया कि उन्हें शादी के बाद लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा. भविष्य में भी ऐसी घटनाओं के दोबारा होने की गहरी आशंका बनी हुई थी. इसी पारिवारिक कलह और विवादों के कारण आखिरकार सपना को अपना ससुराल छोड़ना पड़ा. वे वर्तमान में दिल्ली के नजफगढ़ स्थित अपने मायके में रहकर अपनी जिंदगी और करियर को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रही हैं.

सपना का ट्रोलर्स को करारा जवाब

इस पूरी कानूनी उथल-पुथल के बीच सपना चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सपना हरे रंग की खूबसूरत साड़ी पहने, सजी-धजी नजर आ रही हैं और उनके चेहरे पर एक मुस्कान है. उन्होंने इस पोस्ट के जरिए समाज और ट्रोलर्स पर तीखा तंज कसते हुए कैप्शन में लिखा: "सुनो सखी... कुछ तो लोग कहेंगे, वरना बेचारे जिंदा कैसे रहेंगे, उनका काम है कहना, आप बस बहरा बन जाएं और अपने चेहरे पर स्माइल बनाए रखें." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

थिएटर्स में बॉलीवुड की हर कॉमेडी फिल्में क्यों हो रही है फुस्स? एग्जीबिटर का खुलासा सुन लगेगा 440 वॉट का झटका!

Next Story

थिएटर्स में बॉलीवुड की हर कॉमेडी फिल्में क्यों हो रही है फुस्स? एग्जीबिटर का खुलासा सुन लगेगा 440 वॉट का झटका!