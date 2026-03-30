Dhurandhar 2 की सारा अर्जुन के लिए फैंस का प्यार या पागलपन? IPL मैच के बाद एक्ट्रेस को भीड़ ने घेरा, सिक्योरिटी के भी छूटे पसीने!

Dhurandhar 2 एक्ट्रेस सारा अर्जुन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस भीड़ से घिरी हुई नजर आ रही हैं और उन्हें कार तक ले जाने में सिक्योरिटी के भी पसीने छूट गए.

Sara Arjun Video Viral From IPL 2026: आदित्य धर (Aditya Dhar) की मूवी 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के साथ लीड रोल करके रातोंरात स्टार बनने वाली एक्ट्रेस सारा अर्जुन (Sara Arjun) इन दिनों काफी चर्चा में हैं. फिल्म में एक्ट्रेस की एक्टिंग और खूबसूरती देखने के बाद फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और उनकी मूवी लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है. वहीं 'धुरंधर 2' की सफलता के बीच सारा अर्जुन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे IPL 2026 में अपनी फेवरेट टीम मुंबई इंडियन्स (MI) को सपोर्ट करने के लिए पहुंची थीं, लेकिन इस बीच उन्हें लोगों की भीड़ ने घेर लिया जिससे एक्ट्रेस को बाहर निकालने में सिक्योरिटी के भी पसीने छूट गए.

IPL में किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं सारा अर्जुन?

29 मार्च 2026 को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियन्स (MI) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेले जा रहे मैच को देखने को लिए सारा अर्जुन अपने पिता के साथ पहुंची थीं. इस दौरान एक्ट्रेस को एमआई की जर्सी में देखा गया, जिससे साफ था की वो मुंबई इंडियन्स को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम पहुंची थी, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलीं वहीं मौजूद भीड़ ने उन्हें घेर लिया और बड़ी मुश्किल से सारा को उनकी गाड़ी तक पहुंचाया गया इस दौरान एक्ट्रेस के चेहरे पर घबराहट साफ देखने को मिल रही थी.

भीड़ में फंसी सारा अर्जुन, सिक्योरिटी के छूटे पसीने

सेलेब्रिटी इंस्टाग्राम पेज इंस्टेंट बॉलीवुड पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें सारा अर्जुन भीड़ के बीच घिरी हुई नजर आ रही हैं और सिक्योरिटी और पुलिस वाले एक्ट्रेस को बड़ी मुश्किल से उनकी गाड़ी तक पहुंचाते नजर आ रहे हैं. इस दौरान सारा के साथ उनके माता-पिता भी नजर आए. उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Sara Arjun के वीडियो पर लोगों ने लिए मजे

'धुरंधर 2' स्टार सारा अर्जुन के वायरल हो रहे इस वीडियो पर कई यूजर्स मजे लेते हुए कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'यालिना जमाली भारत कब आई?' दूसरे लिखा, 'फाइनली यालिना भारत वापस आ गई है, अब जायन को भी बुलाओ प्लीज.' तो वहीं दूसरे यूजर ने लोगों की हरकतें देखते हुए अपनी नाराजगी दिखाई और लिखा, 'ये लोग इतना रूखा और बदतमीजी से बर्ताव क्यों कर रहे हैं.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्ट्रेस के इस वायरल वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

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'धुरंधर 2' का अब तक कलेक्शन

आपको याद दिला दें कि, सारा अर्जुन को इन दिनों 'धुरंधर 2' में देखा जा रहा है. इस फिल्म में उन्होंने रणवीर सिंह की पत्नी यालिना जमाली की भूमिका निभाई है. सारा ने अपनी एक्टिंग से सबको अपना दीवाना बना लिया है. इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़े हैं. वहीं महज 11 दिनों में इसने 1031.15 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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