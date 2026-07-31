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सावन आते ही ट्रोलिंग का शिकार हुईं सारा खान, धर्म के ठेकेदारों ने किया जीना हराम

Sara Khan Trolled for posing in Pahadi outfit: टीवी अदाकारा सारा खान अपने पति कृष पाठक के रंग में रंगकर बुरा फंस गई हैं. सावन आते ही सारा खान ने अपनी कुछ तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं, जिसकी वजह से लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: July 31, 2026 3:07 PM IST
सावन आते ही ट्रोलिंग का शिकार हुईं सारा खान, धर्म के ठेकेदारों ने किया जीना हराम

Sara Khan Trolled for posing in Pahadi outfit: टीवी अदाकारा सारा खान (Sara Khan) उन स्टार्स में से हैं जिन्होंने धर्म की दीवार को तोड़कर शादी की है. परिवार की हामी न होने के बाद भी सारा खान ने ये रिस्क लिया. अब सारा खान रामायण में लक्ष्मण का रोल निभाने वाले सुनील लहरी के खानदा की बहू बन चुकी हैं. यही वजह है जो सारा खान अक्सर लोगों से दूर रहती हैं, सोशल मीडिया पर कम पोस्ट करती हैं. इसकी वजह है कि सारा खान को लोग ट्रोल करने लगते हैं. इस समय भी सारा खान हेटर्स के निशाने पर हैं. दरअसल सावन के मौके पर सारा खान ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में सारा खान एक पहाड़ी दुल्हन की तरह सजी नजर आ रही हैं. सारा खान के साथ साथ उनके पति भी पूरे पहाड़ी वाले अवतार में नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में सारा खान अपने पति पर प्यार लुटा रही हैं. इस दौरान सारा खान के माथे पर सिंदूर और नाक में गणवाली नथ नजर आई. एक तस्वीर में सारा खान हाथ जोड़कर पूजा करती नजर आईं.

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हेटर्स के निशाने पर आईं सारा खान

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सारा खान ने लिखा, मेरी दुआ भी तू... मेरी प्रार्थना भी तू... मेरा भगवान भी तू और मेरा खुदा भी तू... ये तस्वीरें सामने आते ही सारा खान लोगों के निशाने पर आ गई हैं. लोगों ने एक बार फिर से सारा खान को धर्म के नाम पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है. सारा खान को लोग याद दिला रहे हैं कि वो एक मुस्लिम है. सारा खान की तस्वीर पर एक यूजर ने लिखा, ये केवल नाम की मुस्लिम रह गई है. एक दूसरे यूजर ने लिखा, अल्लाह को ऐसे लोग नहीं पसंद जो कि उनको छोड़कर किसी और से ज्यादा मोहब्बत करे.

सारा खान के हेटर्स को मिला करारा जवाब

एक यूजर ने तो सारा खान को काफिर तक बता दिया. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सारा खान को डिफेंड कर रहे हैं. इन लोगों का कहना है कि कौन सा धर्म मानना है ये सारा खान की अपनी मर्जी है. कोई भी सारा खान को नहीं बता सकता है कि उनको कौन सा धर्म मानना है. अब य तो हर कोई जानता है कि शादी के बाद सारा खान पूरी तरह से हिंदू बन गई हैं. अक्सर सारा खान को अपने पति के रंग में रंगे देखा जाता है.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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