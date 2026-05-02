Video: सलवार-सूट पहने कैमरे में कैद हुईं सारा तेंदुलकर, सादगी देख लोग बोले- 'ये तो कबीर सिंह की प्रीति लग रही है'

Sara Tendulkar Video: क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर का एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. उनके इस वीडियो पर यूजर्स खूब रिएक्शन दे रहे हैं.

सारा तेंदुलकर का वीडियो वायरल हो रहा है.

सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर (Sara Tendulkar) अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं. उनकी लोगों के बीच जबरदस्त पॉपुलैरिटी है. सारा तेंदुलकर जहां भी स्पॉट होती हैं तो पैप्स उन्हें अपने कैमरे में कैद करने के लिए उतावले रहते हैं. उनकी अक्सर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ तुलना होती रहती हैं. अब सारा तेंदुलकर का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके बाद उनके अंदाज को देखकर लोग फिल्म 'कबीर सिंह' की प्रीति से तुलना हो रही है. उनके वीडियोज पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि सारा तेंदुलकर को लेकर लोग क्या लिख रहे हैं.

सारा तेंदुलकर के वायरल वीडियो पर आए ये कमेंट

सारा तेंदुलकर हाल ही में मुंबई में स्पॉट हुई हैं और उनके लुक ने लोगों का ध्यान खींचा. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि वह पिंक कलर का सलवार-सूट पहने नजर आईं और उन्होंने दुपट्टा ले रखा था. नो मेकअप लुक में सारा तेंदुलकर का सादगीभरा अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है. वहीं, सोशल मीडिया यूजर्स उनको लेकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, भारत की सबसे सुंदर और संस्कारी महिला. एक यूजर ने लिखा है, 'ये तो कबीर सिंह की प्रीति लग रही है.' एक यूजर ने लिखा है, 'ये सच में कितनी खूबसूरत हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'शुभमन गिल ही बताएंगे कि कैसी लग रही हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'पंजाबी बनने की हल्की सी पहल की है.' बताते चलें कि साल 2019 में शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म 'कबीर सिंह' रिलीज हुई थी. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. फिल्म में कियारा आडवाणी ने प्रीति का किरदार निभाया था और उनकी सादगी की काफी चर्चा हुई थी.

सारा तेंदुलकर ने करियर को लेकर की थी बात

बताते चलें कि सारा तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू के दौरान करियर को लेकर बात करते हुए कहा था उनका फोकस फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल पर है. वह अपने करियर को इसी दिशा में आगे ले जाना चाहती हीं. सारा तेंदुलकर को लेकर अक्सर चर्चा होती है कि वह बॉलीवुड में एंट्री कर सकती हैं. इस पर उन्होंने कहा था कि उनकी एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है. सारा तेंदुलकर ने बताया था कि उनको कई फिल्म के ऑफर्स आए लेकिन उन्होंने मना कर दिया था. उनका कहना था कि वह ग्लैमर इंडस्ट्री के प्रेशर को नहीं झेलना चाहती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.