Viral Video: 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' पर स्कूल के लड़कों ने किया जबरदस्त डांस, लोग बोले- 'भाई मौज कर दी'

School Boys Dance Video: स्कूल के बच्चों के एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वह फिल्म 'धुरंधर' का गाने 'शरारत' पर डांस कर रहे हैं.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी. इस फिल्म के स्टार्स की एक्टिंग और कहानी के साथ ही इसके गानों ने भी लोगों का ध्यान खींचा था. फिल्म 'धुरंधर' का गाने 'शरारत' (Shararat) को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इस गाने पर क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान ने परफॉर्म किया था. इस गाने पर लोगों ने खूब रील बनाई और सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. अब सरकारी स्कूल के दो लड़कों ने फिल्म 'धुरंधर' के गाने पर 'शरारत' पर जबरदस्त डांस किया है और ये वीडियो सामने आते ही चर्चा में बना हुआ है. इस वीडियो पर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं.

स्कूली बच्चों का डांस वीडियो हुआ वायरल

इंस्टाग्राम पर मोतीलाल नाम के यूजर ने एक सरकारी स्कूल के दो लड़कों का डांस वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में देख सकते हैं स्कूल के अंदर दो लड़के फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' पर डांस करते नजर आ रहे हैं. वहीं, स्कूल के बाकी बच्चे उनको ताली बजाकर चियर कर रहे है. इस वीडियो को 15 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. ये डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. दोनों बच्चों के डांस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'भाई मौज कर दी.' एक यूजर ने लिखा है, 'दिल खुश कर दिया लाडले.' एक यूजर ने लिखा है, 'सरकारी स्कूलों में टैलेंट की कमी नहीं है.' एक यूजर ने लिखा है, 'इस बात पर एग्जाम 10 नंबर ज्यादा देना.'

फिल्म 'धुरंधर 2'19 मार्च को होगी रिलीज

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 में 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने भारत में करीब 900 करोड़ रुपये तो दुनियाभर में 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और अक्षय खन्ना भी नजर आए. फिल्म का दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' 2026 में 19 मार्च को सिनेमाघरों में आएगी. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. फिल्म 'धुरंधर 2' का यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

