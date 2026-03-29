सिक्योरिटी गार्ड ने गाया Dhurandhar 2 का ये सॉन्ग, वीडियो वायरल होते ही लोग बोले- 'दिल तक पहुंचा है गाना'

Security Guard Video: फिल्म 'धुरंधर 2' का एक गाना सिक्योरिटी गार्ड ने गाया है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है. उसके वीडियो पर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की हर तरह चर्चा हो रही है. आम लोगों से लेकर बड़ी-बड़ी हस्तियां फिल्म को लेकर बात कर रही हैं. फिल्म से जुड़े कई सीन के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसी बीच एक सिक्योरिटी गार्ड के एक वीडियो की काफी चर्चा हो रही है. दरअसल, सिक्योरिटी अपनी ड्यूटी के दौरान फिल्म 'धुरंधर 2' का एक गाना गाते हुए नजर आ रहा है. उसके गाने गाना का अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है और प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं. यहां तक कि लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड को प्रोफेशनल सिंगर की तरह बता दिया है.

सिक्योरिटी गार्ड की आवाज के कायल हुए लोग

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का पूरे देश में माहौल बना हुआ है. इस फिल्म की कहानी और स्टार्स की एक्टिंग के साथ ही म्यूजिक और सॉन्ग की भी चर्चा हो रही है. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' में कुछ पुराने गाने के नए वर्जन को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म में नुसरत फतेह अली खान का गाना 'दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं' लिया गया है. अब एक सिक्योरिटी गार्ड ने फिल्म का गाना 'दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं' गाया है. उसकी प्यारी आवाज को काफी पसंद किया जा रहा है. सिक्योरिटी गार्ड के गाना गाते हुए वीडियो वायरल हो गया और लोग रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाया है.' एक यूजर ने लिखा है, 'दिल तक पहुंचा है गाना.' एक यूजर ने लिखा है, 'जिम्मेदारी जीत गई और हुनर हार गया.' एक यूजर ने लिखा है, 'एक नंबर है.'

फिल्म 'धुरंधर 2' ने कर ली 800 करोड़ रुपये की कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के बाद 11वें दिन यानी दूसरे रविवार दोपहर तक 24 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करते हुए 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर जलजला देखने को मिल रहा है. रणवीर सिंह ने बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ने की कसम खा ली है. वहीं, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ रुपये की कमाई के करीब पहुंच गई है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, सारा अर्जुन, गौरव गेरा, दानिश इकबाल, उदयबीर संधू जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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