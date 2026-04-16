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होगा गरीबी का एहसास, केवल निगरानी करने के ढाई करोड़ लेता है शाहरुख खान का एक्स बॉडीगार्ड, बोला, '8 पासपोर्ट, प्राइवेट जेट और...'

Shah Rukh Khan ex bodyguard yaseen khan Salery: हाल ही में शाहरुख खान के एक्स बॉडीगार्ड ने अपनी सैलेरी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या अपनी सैलेरी से खरीद लिया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 16, 2026 1:40 PM IST

होगा गरीबी का एहसास, केवल निगरानी करने के ढाई करोड़ लेता है शाहरुख खान का एक्स बॉडीगार्ड, बोला, '8 पासपोर्ट, प्राइवेट जेट और...'
केवल निगरानी करने के ढाई करोड़ चार्ज करता है शाहरुख खान का एक्स बॉडीगार्ड

Shah Rukh Khan's ex-bodyguard Yaseen Khan Salary: कुछ समय पहले ही करण जौहर ने दावा किया था कि वो अपने बच्चों को हेयरड्रेसर बनाना चाहते हैं क्योंकि ये लोग कैमरे के पीछे रहकर भी सितारों से ज्यादा कमाई कर लेते हैं. हेयरड्रेसर के अलावा और भी ऐसे कई पेशे हैं जो बॉलीवुड सितारों की वजह से खूब पैसा देते हैं. इसमें एक नाम बॉडीगार्ड का भी आता है. अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज सितारों को छोड़कर उनके बॉडीगार्ड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? दरअसल हाल ही में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के एक्स बॉडीगार्ड ने अपनी सैलरी और एसेट बताकर सबको सदमा दे दिया है. शाहरुख खान के एक्स बॉडीगार्ड ने बताया है कि वो एक सितारे की निगरानी करते हैं कि कितने नोट छाप लेते हैं. यहां हम बात कर रहे हैं यासीन खान (Yaseen Khan) की, जो कि एक जमाने में शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रह चुके हैं. हिंदी रश से बात करते हुए यासीन खान ने कहा, शाहरुख खान के साथ नाम जुड़ने के बाद मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना एश ओ आराम मिलेगा. मैं वही जिंदगी जी रहा था जैसी जिंदगी शाहरुख खान की थी. कुछ समय में ही मैंने दुनिया के हर कोने की सैर क ली. शाहरुख खान के प्राइवेट जेट में मुझे घूमने को मिलता था. मेरा सालाना पैकेज ढाई करोड़ रुपए था.

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तो ऐसे पिता हैं शाहरुख खान

आगे यासीन खान ने कहा, मेरे पास 8 पासपोर्ट थे जो कि स्टाम्प से भरे हुए थे. ये मेरे लिए एक सपने से कम नहीं था. यह सच है कि शाहरुख खान से मिलने से पहले मैंने कभी प्लेन देखा तक नहीं था. 2001 से लेकर 2011 तक मैंने शाहरुख खान का वो अवतार देखा है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता. वो एक जिम्मेदार पिता है. बच्चों को स्कूल से लाना, उनके साथ समय बिताना, उनकी हर ख़्वाहिश को पूरा करना.. शाहरुख खान उनकी हर छोटी चीज का ख्याल रखते थे. शाहरुख खान ने कभी भी अपनी थकान की परवाह नहीं की है. वो खुद पढ़ते थे ताकि बच्चों को पढ़ा सके.

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आयर्न खान को लेकर हुआ बड़ खुलासा

शाहरुख खान हर साल 2 महीने के लिए लंदन जाया करते थे ताकि परिवार के साथ वेकेशन सेलिब्रेट कर सकें. उन दौरान वो पार्क में दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल लेते थे. 10 सालों में मैंने शाहरुख खान के मुंह से एक बार भी ये नहीं सुना कि वो थक गए हैं. शाहरुख खान की तरह ही उनके बेटे भी हैं. बचपन में वो बहुत शर्मीले और तमीजदार थे. वो सबकी इज्जत किया करते थे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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