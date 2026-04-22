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दोस्त की शादी में सहबाला बने आर्यन खान, जूता चुराई रस्म में जमकर काटा बवाल; क्यूट नोकझोंक का Video Viral

Aryan Khan Video: शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान अक्सर सीरियस मोड में नजर आते हैं, लेकिन उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनका अनदेखा अंदाज देखने को मिल रहा है. ये क्लिप आर्यन के बेस्ट फ्रेंड की शादी की है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 22, 2026 10:48 PM IST

दोस्त की शादी में सहबाला बने आर्यन खान, जूता चुराई रस्म में जमकर काटा बवाल; क्यूट नोकझोंक का Video Viral
आर्यन खान वायरल वीडियो

Aryan Khan Viral Video: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के लाडले बेटे और 'द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' फेम आर्यन खान (Aryan Khan) अक्सर सीरियस मोड में ही नजर आते हैं, लेकिन उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें उनका अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है. आर्यन हाल ही में अपने एक दोस्त की शादी में शामिल हुए थे, जहां वो दूल्हे की तरफ से सहबाला बने थे और उन्होंने 'जूता चुराई' रस्म में खूब बवाल काटा, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल (Aryan Khan Viral Video) हो रहा है जिसे देखने के बाद आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि, क्या ये सुपरस्टार का बेटा है.

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वायरल वीडियो देख आप भी रह जाएंगे भौचक्के

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को एक यूजर ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें आर्यन खान को जींस और ब्राउन जैकेट में देखा जा सकता है, जो दूल्हे का जूता छीनकर भागते नजर आ रहे हैं. इसके बाद तो शादी में दूल्हे के जूते के लिए जमकर गदर मचता है. इस क्लिप को शेयर करते हुए यूजर ने कैप्शन में लिखा, 'भाई, आखिर यहां चल क्या रहा है?' हालांकि, वीडियो को देखकर पहली बार में ऐसा लग सकता है कि, वहां कोई झगड़ा हो रहा है, लेकिन असल में यह उन दोस्तों के बीच 'जूता चुराई' की मजेदार रस्म चल रही थी.

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'जंग में बदल गई जूता चुराई की रस्म'

वहीं आर्यन खान का वायरल हो रहा वीडियो लग्जरी वेडिंग प्लानर 'Zesst Events And Weddings' के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया गया है, जो माहिर मेहता और रिया नाडकर्णी की शादी का है. वायरल क्लिप के कैप्शन में लिखा है, 'एक ऐसी दोपहर जो प्यार, हंसी और थोड़े-बहुत शोर-शराबे वाली जंग में बदल गई.' पोस्ट में आगे लिखा, 'चोरी-छिपे जूते चुराने, ड्रामा वाली मोल-तोल और हर कोने में गूंजती हंसी के बीच यह सिर्फ जूता चुराई नहीं थी, बल्कि ताउम्र याद रहने वाला एक लम्हा था.' हालांकि, वेडिंग प्लानर ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें आर्यन का फेस नजर नहीं आ रहा जबकि दूसरे वाले वीडियो में उन्हें साफ-साफ देखा जा सकता है.

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आर्यन ने एक्टिंग नहीं चुना ये करियर

आपको बता दें कि, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान धीरे-धीरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने कदम जमा रहे हैं. हालांकि, उन्होंने एक्टिंग की जगह डायरेक्शन को अपना करियर चुना है. आर्यन खान ने अपने डायरेक्शन करियर की शुरुआत साल 2025 में आई नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' से की है.

कैसी है 'द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज?

'द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' यह एक व्यंग्यात्मक ड्रामा है, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उतार-चढ़ाव को दिखाता है. इसके अलावा आर्यन ने फिल्म मेकिंग और राइटिंग की ट्रेनिंग भी ली है और वे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ जुड़कर एक फिल्म मेकर के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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