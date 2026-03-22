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Eid आते ही Shah Rukh Khan को आई अपने चाहने वालों की याद, फैंस ने नाम लिखा ये संदेश

Shah Rukh Khan Wishes Eid: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान एक बार फिर से सुर्खियो में आ गए हैं. कुछ देर पहले ही शाहरुख खान ने खास अंदाज में अपने फैंस को ईद की मुबारकबाद दी है. अब शाहरुख खान के इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 22, 2026 9:02 AM IST

Eid आते ही Shah Rukh Khan को आई अपने चाहने वालों की याद, फैंस ने नाम लिखा ये संदेश
Shah Rukh Khan Wishes Eid

Shah Rukh Khan Wishes Eid: पूरा देश ईद के जश्न में डूबा हुआ है. बीते दिन सलमान खान भी अपने परिवार के साथ ईद के मौके पर फैंस से मिलने पहुंचे थे. गैलेक्सी के बाहर कल जबरदस्त भीड़ देखने को मिली थी. ऐसे में सलमान खान (Salman Khan) अपने पिता सलीम खान के साथ फैंस से मिलने गए. यहां पर सलीम खान ने भी व्हीलचेयर पर बैठकर फैंस को हाथ हिलाया. वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के फैंस मन्नत के बाहर उनका इंतजार करते रह गए. इस बार शाहरुख खान ने मन्नत के बाहर आकर फैंस को ईद की बधाई नहीं दी. फैंस को लग रहा था कि इस बार शाहरुख खान उनको ईद के मौके पर नहीं मिल पाएंगे. इसी बीच शाहरुख खान ने अपने फैंस को एक शानदार सरप्राइज दे डाला. ईद के मौके पर शाहरुख खान अपने फैंस को नहीं भूले. शाहरुख खान ने समय मिलते ही अपने फैंस के नाम एक संदेश भेजा है. कुछ समय पहले ही शाहरुख खान ने एक ट्वीट करके फैंस को ईद की मुबारकबाद दी है.

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शाहरुख खान ने क्या बात कह दी?

शाहरुख खान ने ईद के मौके पर अमन और चैन की दुआ मांगी है. शाहरुख खान ने लिखा, आप सभी को मेरी तरफ से खुशियों और शांति भरी ईद, ऊपरवाला आपकी हर दुआ कुबूल करे. प्यार और खुशियां आपकी झोली में गिरें. मेरी दुआ है कि हम जो भी अल्लाह से मांगें वो दुआ पूरी हो. आप सभी को मेरी तरफसे ईद मुबारक... शाहरुख खान के इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. लोग जमकर शाहरुख खान के ट्वीट पर कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, बीते कुछ सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईद के मौके पर सलमान या शाहरुख खान की फिल्म रिलीज नहीं हुई है. इस ईद पर हर कोई धुरंधर 2 के बारे में बात कर रहा है. मैं अब भी आपकी फिल्म का इंतजार कर रहा हूं. ईद मुबारक...

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शाहरुख खान से क्या कह रहे हैं फैंस?

एक दूसरे यूजर ने लिखा, भाई, इस बार आप ईद के मौके पर मन्नत पर क्यों नहीं आए? आप अपना 100 साल पुराना पोज कब हम सबको दोबारा दिखाएंगे. एक और यूजर ने लिखा, भाईजान ईद मुबारक… हमारी बिरियानी कहां है? कुल मिलाकर देखा जाए तो शाहरुख खान के इस ट्वीट ने सबके चेहरों को खिला दिया है. लोग खुशी-खुशी शाहरुख खान को ईद की बधाई दे रहे हैं. हालांकि शाहरुख खान के लिए ये ईद खास नहीं है. इस ईद के मौके पर शाहरुख खान की दौलत में थोड़ी कमी आ गई है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस साल शाहरुख खान की नेटवर्थ में 13.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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