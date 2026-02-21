ENG हिन्दी
शिखर धवन ने दूसरी बार मॉडल सोफी शाइन से रचाया ब्याह, शादी की पहली फोटो आई सामने

Shikhar Dhawan Second Wedding: शिखर धवन ने दूसरी बार शादी की है. उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन संग सात फेरे लिए हैं और उनकी शादी की पहली फोटो भी सामने आ गई है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 21, 2026 8:12 PM IST

शिखर धवन ने दूसरी बार मॉडल सोफी शाइन से रचाया ब्याह, शादी की पहली फोटो आई सामने
शिखर धवन गर्लफ्रेंड के साथ शादी की है.

इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने 40 साल की उम्र में दूसरा ब्याह रचाया है. उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम विदेशी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन (Sophie Shine) संग सात फेरे लिए हैं. ये कपल काफी समय से रिश्ते में था. शिखर धवन और सोफी शाइन की शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इस कपल की शादी की तस्वीरों को काफी पसंद किया जा रहा है. क्रिकेटर के तमाम चाहने वाले फैंस उन्हें शादी की बधाई दे रहे हैं. बताते चलें कि शिखर धवन और सोफी शाइन की शादी की तस्वीरों को उनके दोस्त और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने शेयर किया था.

युजवेंद्र चहल ने शेयर की तस्वीरें

युजवेंद्र चहल ने अपने इंस्टाग्राम पर तीन फोटोज और एक वीडियो शेयर किया है. इसमें एक तस्वीर में दूल्हा शिखर धवन और दुल्हन सोफी शाइन नजर आ रही हैं. शिखर धवन शेरवानी में तो सोफी शाइन लहंगे में नजर आ रहे हैं. ये कपल काफी खुश नजर आ रहा है. युजवेंद्र चहल ने अपनी इस पोस्ट के साथ लिखा है, 'मेरे यार की शादी है.' इस पोस्ट पर तमाम चाहने वाले फैंस दोनों को बधाई दे रहे हैं. इसके साथ ही युजवेंद्र चहल को भी दूसरी शादी करने के लिए कह रहे हैं. शिखर धवन और सोफी शाइन की शादी का फैंस को काफी समय से इंतजार था. आखिरकार फैंस का इंतजार खत्म हो गया है.

क्या करती हैं शिखर धवन की पत्नी सोफी शाइन?

40 साल के शिखर धवन काफी समय से सोफी साइन को डेट कर रहे थे. दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ फनी वीडियोज बनाते रहते थे. इसके साथ ही दोनों अपनी तस्वीरों को भी शेयर करते रहते थे. शिखर धवन ने टीम इंडिया के लिए कई इंटरनेशनल मैच खेले हैं. अगर सोफी साइन की बात करें तो वह आयरलैंड की रहने वाली हैं. सोफी शाइन एक पॉपुलर मॉडल होने के साथ ही अबू धाबी स्थित नॉर्दन ट्रस्ट कॉर्पोरेशनमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं. गौरतलब है कि शिखर धवन ने साल 2012 में आयशा मुखर्जी के साथ शादी की थी. दोनों का एक बेटा जोरावर धवन है. शिखर धवन और आयशा मुखर्जी ने शादी के 11 साल बाद 2023 में तलाक ले लिया था. शिखर धवन ने तलाक के तीन साल बाद दूसरी शादी कर ली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

