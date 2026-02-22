ENG हिन्दी
Shikhar Dhawan-Sophie Shine की बारात में धूम मचाने पहुंचा ये पाकिस्तानी क्रिकेटर? जानिए क्या है वीडियो का सच

Pakistani Cricketer Shikhar Dhawan Sophie Shine Wedding: सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले ही जानेमाने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने शिखर धवन और सोफी शाइन की शादी का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो को देखकर फैंस को सदमा लग गया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 22, 2026 10:10 AM IST

Shikhar Dhawan-Sophie Shine की बारात में पहुंचा ये पाकिस्तानी क्रिकेटर?

Shikhar Dhawan Sophie Shine Wedding: इंडिया के जानेमाने क्रिकेटर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने रातों रात घोड़ी चढ़कर सबको चौंका दिया है. बीते दिन ही 40 साल के इस क्रिकेटर ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन (Sophie Shine) के साथ शादी की है. इस दौरान इंडिया के कई जानेमाने क्रिकेटर इस शादी में पहुंचे थे. सुरेश रैना, रोहित शर्मा और युजवेंद्र चहल का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बड़ा दावा किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि शिखर धवन और सोफी शाइन की शादी में एक पाकिस्तानी क्रिकेटर भी पहुंचा है. यहां हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा की... शिखर धवन और सोफी शाइन की शादी की वजह से सलमान आगा सोशल मीडिया पर छा गए हैं. इस शादी की एक वीडियो सामने आई है जिसे युजवेंद्र चहल ने शेयर किया है. इस वीडियो में युजवेंद्र चहल बारातियों के साथ डीजे पर डांस करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान युजवेंद्र चहल के पीछे एक लड़का देसी अंदाज में झूमता नजर आ रहा है. इस लड़के को लोग सलमान अली आगा बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि सलमान अली आगा इस शादी में हिस्सा लेने पहुंचे हैं.

क्या सच में सलमान अली आगा आए हैं इंडिया?

इस एक वीडियो को हटा दिया जाए तो ये शख्स कहीं और नजर ही नहीं आया है. वहीं सलमान अली आगा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कहीं भी शिखर धवन और सोफी शाइन की शादी को लेकर अपडेट नहीं दिया है. किसी सोशल मीडिया पर सलमान अली आगा की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है. हालांकि ये बात सच है कि वीडियो में नजर आ रहा शख्स काफी हद तक सलमान अली आगा की तरह दिख रहे हैं. हालांकि वीडियो की क्वालिटी खराब होने की वजह से सलमान अली आगा को ठीक से पहचाना नहीं जा सकता. कहना गलत नहीं होगा कि इस शादी में सलमान अली आगा पहुंचे हैं या फिर नहीं... इस बात का जवाब खुद सलमान अली आगा की दे पाएंगे. हालांकि फैंस इस शख्स को सलमान अली आगा कहकर ही बुला रहे हैं.

क्यों मुश्किल था सलमान अली आगा के लिए इस शादी में आना?

सोशल मीडिया पर लगातार ये कमेंट आ रहे हैं. हालांकि सलमान अली आगा का इस शादी में आना इतना भी आसान नहीं है. अब ये तो हर कोई जानता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का हाल क्या है. टी20 वर्ल्डकप के मैच के दौरान भी दोनों टीमों के बीच तानातनी साफ देखने को मिली थी. ऐसे में पाक क्रिकेट टीम के कैप्टन होने के नाते सलमान अली आगा कैसे इंडिया आ सकते हैं, ये सोचने वाली बात है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
