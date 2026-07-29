Lock upp 2: कजिन भाई की गंदी हरकत पर छलके श्रेया कालरा के आंसू, आपबीती सुन सहम गए फैंस

रिएलिटी शो ‘लॉकअप 2’ में इन दिनों कंटेस्टेंट्स के चौंकाने वाले खुलासे दर्शकों को अंदर तक झकझोर रहे हैं. शो के हालिया एपिसोड में कंटेस्टेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा ने अपनी जिंदगी का एक ऐसा काला और खौफनाक राज दुनिया के सामने रखा, जिसे वह सालों से अपने सीने में दफनाए बैठी थीं. श्रेया ने बताया कि महज 13 साल की उम्र में उनके ही एक कजिन भाई ने उनका यौन शोषण किया था, जिस सच्चाई को जानकर शो में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं.
अपने दिल का भारी बोझ हल्का करने के लिए श्रेया कालरा ने यह सीक्रेट शेयर किया. उन्होंने फंदे से भरे गले और डबडबाई आंखों से बताया कि इस भयानक सच को छिपाने की वजह केवल यह थी कि इससे उनका पूरा परिवार बिखर सकता है. इस बात की भनक न तो उनकी मां को थी और न ही पिता को. इस दर्द को सिर्फ उनके बॉयफ्रेंड ऋषभ ही जानते थे.
श्रेया ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया कि जब वह सिर्फ 13 वर्ष की थीं, तब नानी के घर जाने पर सभी हॉल में एक साथ गद्दों पर सोते थे. उस कम उम्र में वह समझ ही नहीं पाती थीं कि उनका कजिन उनके साथ क्या खेल खेल रहा है. वह सोते वक्त उन्हें गलत तरीके से दबोच लेता था. श्रेया ने साफ किया कि वह इस खुलासे से किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं बटोरना चाहती हैं, बल्कि यह उनका सालों पुराना दबा हुआ दर्द है.
जिस आरोपी कजिन ने श्रेया के साथ यह घिनौनी हरकत की थी, उसकी मां के निधन के बाद श्रेया की अपनी मां ने उसे तीन साल तक पाला-पोसा था. श्रेया ने इमोशनल होकर बताया कि उस कजिन की आने वाले नवंबर महीने में शादी तय है. इससे पहले भी उस लड़के की एक सगाई सिर्फ इसलिए टूट चुकी थी क्योंकि श्रेया इस ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ी हैं और उनकी कोई पुरानी कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई थी.
श्रेया आज भी खुद को इस बात का दोषी मानती हैं कि उनकी वजह से किसी की जिंदगी में अड़चन आई. उन्हें इस बात का गहरा मलाल है कि वह दुनिया को अपने हक के लिए लड़ने का ज्ञान तो देती हैं, लेकिन खुद अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाईं. हैरानी की बात यह है कि सब कुछ जानने के बावजूद वह अपने परिवार की खातिर उस कजिन की शादी में भी शामिल हुई थीं. इस खुलासे के बाद शो की साथी कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे बेहद भड़क उठीं. उन्होंने श्रेया को समझाते हुए कहा कि इसमें उनकी जरा भी गलती नहीं है और ऐसे मामलों में कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.