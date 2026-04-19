शराब पीकर बॉयफ्रेंड से किया था ब्रेकअप, क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की बहन ने किया खुलासा, वीडियो वायरल...

इंडियन क्रिकेटर श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) इन दिनों आईपीएल में व्यस्त हैं. वह पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं. उनकी टीम जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है. इसी बीच श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर (Shresta Iyer) चर्चा में आ गई हैं. दरअसल, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. श्रेष्ठा अय्यर ने स्टैंड कॉमेडियन प्रणित मोरे के शो के दौरान बताया है कि उन्होंने शराब पीकर बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था. आइए जानते हैं कि श्रेष्ठा अय्यर ने और क्या बताया है.
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं श्रेष्ठा अय्यर
क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की श्रेष्ठा अय्यर पेशे से एक्ट्रेस, मॉडल, डांसर हैं. वह अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती हैं. श्रेष्ठा अय्यर अब स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे के शो में पहुंची थीं. इस दौरान प्रणित मोरे ने उनसे पूछा, 'तुम शराब पीती हो?' इस पर श्रेष्ठा अय्यर ने कहा कि उन्होंने कुछ समय पहले ड्रिंक करना छोड़ दिया है. स्टैंडअप कॉमेडियन फिर सवाल करते हैं, 'तुमने कभी शराब पीकर कुछ अजीब हरकत की है?' श्रेष्ठा अय्यर ने जवाब देते हुए कहा, 'मैंने और मेरी दोस्त ने एक साथ अपने-अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया था. एक ही रात हमने तय किया ब्रेकअप करना है.' प्रणित मोरे ने पूछा, 'दोनों क्या बॉयफ्रेंड टॉक्सिक थे?' श्रेष्ठा अय्यर ने कहा, 'टॉक्सिक नहीं थे, बस हमने ऐसे ही एक साथ में ब्रेकअप करने के बारे में सोच लिया था.' उन्होंने बताया, 'मैंने फोन पर नहीं बल्कि आमने-सामने ब्रेकअप किया था.' श्रेष्ठा अय्यर की दोस्त ने बताया कि वो दोनों लड़के उनके लिए सही नहीं थे.
Shreyas Iyer’s sister at Pranit More’s show. pic.twitter.com/95PeOHdSxm
— Sonu (@Cricket_live247) April 18, 2026
श्रेष्ठा अय्यर का वीडियो हो रहा वायरल
श्रेयस अय्यर की बहन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'कहां श्रेयस अय्यर और कहां इसकी बहन.' एक यूजर ने लिखा है, 'अय्यर की इज्जत खराब कर दी.' एक यूजर ने लिखा है, 'कितना एटीट्यूड है.' एक यूजर ने लिखा है. 'ये तो पागल है.' इस तरह से श्रेष्ठा अय्यर को ट्रोल किया जा रहा है. बताते चलें कि श्रेष्ठा अय्यर गाने 'एग्रीमेंट कर ले' में नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा श्रेष्ठा अय्यर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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