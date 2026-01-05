ENG हिन्दी
Dhurandhar के Viral Song पर चढ़ा भक्ति का रंग! इस सिंगर ने गाने की तर्ज पर बनाया भजन तो लोग बोले- 'ऐसा वर्जन...'

Bhajan On Dhurandhar Song: बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' के गानों का काफी पसंद किया जा रहा है. अब तो एक सिंगर ने इस फिल्म के एक गाने पर भजन भी बना दिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 5, 2026 8:27 PM IST

बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) की हर तरफ चर्चा हो रही है. इस फिल्म की कहानी और स्टार्स की एक्टिंग से साथ ही गाने भी सुर्खियां बटोर रहे हैं. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर' का गाना 'शरारत' (Shararat) काफी पसंद किया जा रहा है और यूट्यूब पर इसे कई मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इसी बीच एक सिंगर ने फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' की तर्ज पर एक भजन बना दिया है, जो काफी पॉपुलर हो रहा है. फिल्म के गाने की तर्ज पर खूब सॉन्ग बनते हैं लेकिन इस गाने पर भजन का अलग ही लेवल देखने को मिल रहा है. बता दें कि फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' की तर्ज पर जो भजन बनाया गया है उसका टाइटल राधे राधे जो गाए है.

शुभम बाली ने गाने 'शरारत' की तर्ज पर बनाया भजन

शुभम बाली सिंगर हैं और उन्होंने फिल्म 'धुरंधर' के पॉपुलर गाने 'शरारत' के म्यूजिक का इस्तेमाल करके बोल बदले हैं. इस तरह से बॉलीवुड फिल्म के गाने की म्यूजिक में भजन बनाया गया है. फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' के म्यूजिक में तैयार हुआ भजन काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है. फिल्म के गाने की तर्ज पर बनाए गए भजन पर लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया. सिंगर शुभम बाली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस भजन को शेयर किया है तो लोगों ने कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'ऐसा वर्जन तो कभी सोच नहीं सकता था.' एक यूजर ने लिखा है, 'ये ज्यादा अच्छा है.' एक यूजर ने लिखा है, 'सुनकर मजा आ गया.' एक यूजर ने लिखा है, 'ये भजन तो अब मेरा कॉलर ट्यून होने वाला है.'

फिल्म 'धुरंधर' ने तोड़ कई रिकॉर्ड

बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड से लेकर साउथ तक कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' में क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान ने डांस किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

