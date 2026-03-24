भजन के बीच लगाया कव्वाली का तड़का! हिंदू संगठनों ने मंच पर चढ़कर गायक को सिखाया ऐसा सबक, Video Viral...

Viral Video: जब भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करने बैठो तो कई सारी ऐसी वीडियोज नजरों के सामने से गुजरती हैं, जिसमें से कुछ आपको गुदगुदा जाती हैं, तो कुछ आंखों में आंसू ले आती है. तो वहीं कुछ आपके दिल को छू जाती हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसे देखने के बाद इंटरनेट दो गुटों में बंट गया है. दरअसल, ये मामला एक भजन कार्यक्रम का है जहां लोग पूरी तरह से भजन का आनंद ले रहे थे, लेकिन सिंगर ने जैसे ही भजन के बीच कव्वाली का तड़का लगाया माहौल पूरी तरह से बदल गया और उसके बाद जो हुआ उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.
भजन के बीच सिंगर ने लगाया कव्वाली का तड़का
सोशल मीडिया (Social Media Viral Video) पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो राजस्थान के अजमेर से सामने आया है. यहां एक भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जिसमें कुछ सिंगर्स को भी बुलाया गया था. पूरा माहौल भक्तिमय हुआ पड़ा था, लोग भजनों में पूरी तरह से डूबे हुए थे, लेकिन भक्ति संध्या के बीच जैसे ही सिंगर ने कव्वाली का तड़का लगाया वहां भक्ति में डूबे लोग विरोध करने लगे. जिसके बाद इस कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.
हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लगाया ये आरोप
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अलवर गेट इलाके में आयोजित इस कार्यक्रम में सिंगर जॉन अजमेरी ने ख्वाजा गरीब नवाज को एक कव्वाली पेश की और इसी कव्वाली ने विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में बाधा डाली और सिंगर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. वहीं बढ़ते तनाव के बीच जॉन अजमेरी मंच छोड़कर चले गए. इस घटना के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है. उन्होंने गायक से माफी मांगने की मांग की है.
VIDEO | In Ajmer during a Bhajan Sandhya, people got into altercation over qawwali rendition, forcing the singer to flee from the event. #Ajmer pic.twitter.com/EZwlHHa37zAlso Read
— Press Trust of India (@PTI_News) March 22, 2026
वायरल वीडियो पर लोग कह रहे ऐसी बातें
वहीं जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी. इस 57 सेकंड के वीडियो पर यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. एक यूजर ने वीडियो पर लिखा, 'उन्होंने उसे यहां पर बुलाया ही क्यों?' दूसरे यूजर ने लिखा, 'शाबाश...हमारे धार्मिक जगहों में कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं.' एक अन्य ने लिखा, 'हर जगह धर्मनिरपेक्षता लाएंगे अब ये. मेरे ख्याल से इस सिंगर को लात घूंसे पड़े.' वीडियो पर ऐसे ही कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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