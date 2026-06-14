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सोहेल खान ने भोजपुरी गाने 'लॉलीपॉप लागेलू' पर हिलाई कमरिया, वीडियो देख लोग बोले- 'एक नंबर डांस'

Sohail Khan Dance Video: बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने भोजपुरी गाने पर जबरदस्त डांस किया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 14, 2026 6:23 PM IST
सोहेल खान ने भोजपुरी गाने 'लॉलीपॉप लागेलू' पर हिलाई कमरिया, वीडियो देख लोग बोले- 'एक नंबर डांस'

सोहेल खान का डांस वीडियो पसंद किया जा रहा है.

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर सोहेल खान (Sohail Khan) भले ही फिल्मों में कम नजर आ रहे हैं लेकिन वह अक्सर चर्चा में आ जाते हैं. फिलहाल, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. सोहेल खान ने भोजपुरी गाने 'लॉलीपॉप लागेलू' (Lolly Pop Lageli) ने जबरदस्त डांस किया है और उनका वीडियो वायरल हो रहा है. उन्होंने इस गाने पर कमरिया हिलाई है, जिस पर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कुल मिलाकर भोजपुरी स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) के पॉपुलर गाने 'लॉलीपॉप लागेलू' पर सोहेल खान का धमाकेदार डांस काफी पसंद किया जा रहा है.

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सोहेल खान और पवन सिंह की हुई तारीफ

भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह का भोजपुरी गाना 'लॉलीपॉप लागेलू' पार्टियों में खूब बजता है और लोगों को झूमने पर मजबूर कर देता है. ये भोजपुरी गाना साधारण से खास हस्ती के कार्यक्रम में बजता नजर आता है. अब बॉलीवुड स्टार सोहेल खान ने भोजपुरी गाने 'लॉलीपॉप लागेलू' पर धांसू डांस करके गर्दा उड़ा दिया है. उनका वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कमेंट की बौछार कर दी है. एक यूजर ने लिखा है, 'एक नंबर डांस.' एक यूजर ने लिखा है, 'बॉलीवुड को भोजपुरी पर नचाने वाला एक ही है पावर स्टार.' एक यूजर ने लिखा है, 'पवन सिंह जिंदाबाद.' एक यूजर ने लिखा है, 'सोहेल खान ने आग लगा दी.' इस तरह से सोशल मीडिया यूजर्स ने सोहेल खान के साथ पवन सिंह की भी तारीफ की है.

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सोहेल खान की प्रोफेशल और पर्सनल लाइफ

सोहेल खान के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने बतौर एक्टर साल 2002 में डेब्यू किया था. उनकी पहली फिल्म 'मैंने दिल तुझको दिया' थी. इसके बाद कई मूवीज में नजर आए. सोहेल खान पिछल बार साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म 'ट्यूबलाइट' में नजर आए थे. उनका एक्टिंग करियर कुछ खास नहीं रहा है. सोहेल खान ने ना सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग की है बल्कि वह कई मूवीज में बतौर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के तौर पर जुड़े हैं. उन्होंने टीवी पर कई शोज में काम किया है. सोहेल खान की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने साल 1998 में सीमा सजदेह के साथ शादी की थी. दोनों के दो बेटे निर्वान खान और योहान खान हैं. फिलहाल, सोहेल खान और सीमा सजदेह साल 2022 में अलग हो चुके हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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